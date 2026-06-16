Karabağlar Belediyesi, kış aylarında 58 mahallede gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte daha da yoğunlaştırmış oldu. Belediye ekipleri tarafından, özellikle sinek ve haşere kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Ekipler görev başında!

Belediye tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ilaçlama ekiplerinin Karabağlar’ın farklı noktalarında aktif olarak görev yaptığı ifade edildi. Mahalle mahalle ve sokak sokak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşamalarını sağlamak amaçlanıyor.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Karabağlar!

Yetkililer, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere artışı sebebiyle mücadelenin belirlenen program çerçevesinde süreceğini belirtti. Karabağlar Belediyesi, daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir ilçe yaratmak için ilaçlama çalışmalarını devam ettireceğini ifade etti.