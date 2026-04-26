İzmir Aliağa'da önceki gün gemi söküm çalışmaları sırasında meydana gelen kaza sonrası bir kişi hayatını kaybetmişti. Üzerine devasa bir demir parçası düşen 65 yaşındaki Galip Avcı ne yazık ki olay yerinde son nefesini vermişti. İş güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren bu talihsiz kaza sonrası emniyet güçleri vakit kaybetmeden harekete geçti.

İki gözaltı var

Bir denizcilik firmasında yaşanan bu kahreden olayla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Firma bünyesinde görev yapan H.Y. ve H.D. isimli iki çalışan ihmal şüphesiyle polis tarafından kıskıvrak gözaltına alındı.

Kimin ne kadar kusurlu olduğu henüz netlik kazanmış değil ancak ifadeler alındıktan sonra yargı süreci netleşecek gibi görünüyor.

Her zaman risk var ama...

Demir parçasının altında kalarak hayatını kaybeden Galip Avcı’nın ani vefatı bölgedeki çalışma arkadaşları arasında da derin bir üzüntüye yol açtı.

Şantiyede her zaman risklerin olduğu bilinse de bu kadar tecrübeli bir ismin böyle bir kazaya kurban gitmesi herkesin içini sızlattı.

"Nerede bir eksik yapıldı?" sorusu ise hem çalışanlar hem de Avcı'nın yakınları arasında en çok sorulan ve cevabı aranan soru oldu. Olayla ilgili çok yönlü inceleme ise tüm hızıyla sürüyor.

