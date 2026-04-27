Aliağa FK cephesinde sular durulmuyor. Sezonun bitiminde Bursaspor’dan alınan 5-0’lık ağır mağlubiyet, kulüp idaresini önemli bir karara itti. Play-off hattında kader dönemine girilirken teknik direktör Polat Çetin ile yollar resmen ayrıldı.

Polat Çetin ile vedalaşıldı

Bursaspor karşısında alınan farklı mağlubiyet, Aliağa FK yönetiminde ayrılık sürecini beraberinde getirdi. Play-off öncesi takımın moral olarak ayağa kalkması gerektiğini düşünen sarı-siyahlı yönetim kadrosu, Polat Çetin ile yollarını ayırarak takımı yeni bir isme emanet etme kararı aldı.

Çağdaş Çavuş imzayı attı

Takımın yeni teknik direktörü olan Çağdaş Çavuş, özellikle alt liglerdeki başarılarıyla bilinen bir isim. Geçtiğimiz dönem Kepezspor ile şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam Alanya Kestel, Manisa FK, Iğdır FK ve son olarak Çorum FK gibi önemli kulüplerde yer almıştı.

Çağdaş Çavuş yönetiminde ilk Muşspor ile

Ligi 4. sırada bitiren Aliağa FK, play-off eşleşmesinde 3. sıradaki Muşspor ile rakip oldu. Çağdaş Çavuş yönetimindeki sarı-siyahlılar, taraftarı karşısında ilk sınavına 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00’de çıkacak.

Bir sonraki maç Muş deplasmanında

Bu zorlu eşleşmenin ikinci ayağı ise 4 Mayıs Pazartesi günü Muş deplasmanında yapılacak. Aliağa FK, rakibini yenmeyi başarırsa bir sonraki turda Mardin 1969 ile Kahramanmaraş İstiklalspor maçının galibiyle mücadele edecek.