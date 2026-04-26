Şampiyonluk yarışında mücadeleyi bırakan ve ligin son haftasında kendi sahasında aldığı ağır Bursaspor mağlubiyetiyle yıkılan Aliağa FK, Play-off öncesi önemli bir karara imza attı. Sarı-siyahlı ekipte, geçen dönem ekibi şampiyon yapan teknik direktör Polat Çetin ile yollar resmen ayrıldı.

Yönetim harekete geçti

Ligde tam 6 yıl boyunca evinde yenilmeyen Aliağa FK için son haftalar resmen kabus gibi geçti. İlk önce Isparta 32 Spor’a 5-1 yenilen İzmir temsilcisi, normal sezonun kapanış maçında Bursaspor’a da 5-0 kaybedince yönetim harekete geçti.

Play-off mücadelesine günler kala gelen bu ağır skorlar ve kaybedilen ikincilik koltuğu, Polat Çetin döneminin bitişi oldu.

Çağdaş Çavuş geliyor

Polat Çetin ile yolları ayıran idare, vakit kaybetmeden teknik direktör arayışlarını bitirdi. Aliağa FK’nın yeni hocası, son olarak 1. Lig ekibi Çorum FK’yı çalıştıran genç teknik adam Çağdaş Çavuş olacak. 43 yaşındaki teknik direktör ile ön anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların atılmasına az kaldı öğrenildi.

Saha avantajını kaybetti

Bursaspor yenilgisi yalnızca moral bozmakla kalmadı, puan tablosunu da yerle bir etti. Sezonu 69 puanla dördüncü sırada bitiren Aliağa FK, üçüncülüğü Muşspor’a kaptırınca Play-off ilk turunda saha avantajını da kaybetti.

Kritik randevuların takvimi ise şu şekilde:

İlk Perde: 30 Nisan Perşembe, saat 20.00 (Aliağa Atatürk Stadı)

Rövanş: 4 Mayıs Pazartesi (Muş Şehir Stadı)

Aliağa FK, normal sezonda rakibine karşı üstünlük sağlamıştı deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Muşspor’u evinde 4-0 gibi açık bir farkla geçmişti.

Bu etabı geçen taraf, Mardin 1969 Spor - Kahramanmaraş İstiklalspor eşleşmesinden gelecek takımla final yolunda karşı karşıya gelecek.