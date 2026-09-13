İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Şakran Mahallesi’nde devriye gezen Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki bir inşaat alanında şüpheli bir hareketlilik tespit etti.

İnşaat alanının çevresini saran ekipler, içeriye sızıp kablo çalmaya çalışan 3 şüpheliyi kaçmaya fırsat vermeden olay yerinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Faili meçhul 7 hırsızlık çözüldü

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusunu sürdüren ekipler, bölgede daha önce meydana gelen ve faili çözülemeyen hırsızlık olaylarını inceleme altına aldı.

Yapılan çapraz sorgu ve saha incelemeleri sonucunda, zanlıların Şakran Mahallesi’nde farklı tarihlerde gerçekleşen 7 ayrı kablo hırsızlığının da failleri olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, çalınan malzemelerin gizlendiği adresi de kısa sürede tespit etti. Bölgedeki bir konteynere düzenlenen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu hesaplanan çalıntı kablolar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, ekipler tarafından yapılan sayım ve incelemelerin ardından mağdur olan sahiplerine eksiksiz olarak geri verildi.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarmadaki işlemleri biten 3 şüpheli, Aliağa Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafınca ifadeleri alınan zanlılar, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.