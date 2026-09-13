Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin dışında çevre ilçelerdeki ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İZBETON ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Aliağa ve Seferihisar’ın ana yollarında yenileme hamlesi başlatıldı.

Aliağa’da 2 kilometrelik güzergahta asfalt yenileniyor

Aliağa ilçesindeki Siteler Mahallesi’nde bulunan ve çevre yolu bağlantısı nedeniyle yoğun araç trafiğine ev sahipliği yapan Necmettin Giritlioğlu Caddesi bakıma alındı.

Yıpranan ve konforunu kaybeden mevcut zemin ekipler tarafından sökülerek yeni asfalt serimi yapıldı. Toplam 2 kilometre uzunluğundaki güzergahta gidiş ve geliş olmak üzere ikişer şeritli yol tamamen yenilenecek.

Teos Antik Kenti yolu tamamen düzenleniyor

Seferihisar’ın turistik simgesi Sığacık Mahallesi ve Teos Antik Kenti arasında ulaşımı sağlayan Teos Caddesi de asfalt yenileme çalışmalarının adresi oldu.

Her yıl 70 binden fazla yerli ve yabancı turistin geçiş yaptığı 2,2 kilometrelik yolun zemin altyapısı ve asfaltı yenileniyor.

Çalışmalar bittiğinde hem sürücüler için daha güvenli bir ulaşım sağlanacak hem de antik kente ulaşım kolaylaşacak.