Aliağa'da meydana gelen trafik kazasında sürücü kursu eğitmeni 24 yaşındaki Akif Emre Yavuz yaşamını yitirdi. Yeni Foça otoban girişi mevkisinde kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan genç motosikletçinin ölümü ilçeyi yasa boğdu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Yeni Foça otoban girişi yakınlarında meydana geldi. Akif Emre Yavuz idaresindeki 35 CTJ 415 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerlere şiddetle çarpan motosikletten yola savrulan Yavuz ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrolde, Akif Emre Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi savcının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş sebebini belirlemek için olay yerinde teknik inceleme yaptı.

Motosiklet kulübü kurucusuydu

Kazada ölen Akif Emre Yavuz’un sıradan bir sürücü olmadığı, ilçede usta öğretici olarak görev yaptığı anlaşıldı. Yavuz, aynı zamanda Aliağa Riders Motosiklet Kulübü’nün kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. Çevresinde ve öğrencileri arasında çok sevilen genç eğitmenin ölüm haberi motor camiasını derinden sarstı.

Akif Emre Yavuz’un cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Aliağa Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kazayla ilgili başlatılan yasal süreç devam ediyor.

