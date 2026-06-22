Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonundan önce profesyonel liglerde yer alacakkulüplerin lisans başvurularına ilişkin ikinci değerlendirme sürecini noktalamış oldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde ulusal lisans almaya hak kazanan kulüp sayısı 27’yi buldu.

Başvurulara çok yönlü inceleme!

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi çerçevesinde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig kulüpleri; sportif organizasyon, altyapı çalışmaları, personel ve idari yapı, hukuki yükümlülükler ile mali kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alındı.

İlk incelemeler neticesinde eksiklik olduğu belirlenen kulüplere belirli bir süre verilirken, eksiklerini gideren ekipler ikinci toplantıda yeniden değerlendirmeye alındı.

Lisans almaya hak kazandılar!

Kulüp Lisans Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu son toplantısında eksiklerini tamamladığı ifade edilen altı kulübe daha ulusal lisans verilmesi kararına varıldı.

Bu çerçevede;

- Amed Sportif Faaliyetler

- Kasımpaşa

- Ankara Keçiörengücü

- Aliağa Futbol

- Altınordu

- Ankara Demirspor

2026-2027 sezonu için ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpler oldu.

Ek süre verildi!

Kurul, belirlenen kriterleri henüz tamamlamayan kulüplere ise mali yaptırım uygulanması kararına vardı. Eksikliklerin giderilebilmesi için kulüplere ikinci kez 30 günlük ek süre verildi.

UEFA lisansı alanlar önceden açıklanmıştı!

Kulüp Lisans Kurulu, mayıs ayında yapmış olduğu ilk değerlendirme sonucunda birçok kulübe UEFA lisansı verilmesine karar vermişti. Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Başakşehir ve Alanyaspor UEFA lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında kendilerine yer bulmuştu.

