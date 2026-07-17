Son Mühür/ Merve Turan- Bizimizmir Homeros Ödülleri beşinci yaşına girerken heyecan yine üst seviyelere çıktı. Bu sene de birçok kişinin ödül alacağı organizasyonda Büyük Ödül sabırsızlığı da sürüyor. Ödüller sahiplerine 22 Ekim Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde takdim edilecek. Birçok kişinin deneyim ve ödül kazanacağı organizasyon için son başvuru tarihi 25 Eylül 2025 günü çalışma saatleri içerisinde bizimirhomerosodülleri ve homerosodülleri internet sitesi üzerinden yapılacak.

Aydınlatma Metni'ne dikkat!

Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 22 Ekim tarihinde verilecek olan ödüller hakkında Mehmet Kurt, yapılan bu organizasyonun Türkiye’nin sayılı ödüllerinden birini gerçekleştirmenin verdiği onuru dile getirdi.

Yapılan organizasyona artan ilgiyle birlikte internet siteleri üzerinden yapılan başvuru sayısının 150’ye ulaştığını ve ödül alacak kişilerin değerlendirmesini bölümünde uzman jürilerin yapacağını ifade eden Kurt, “Değerlendirme Başvuru Formu’ndan yapılır. Aday olma veya gösterme gerekçesinde kelime veya cümle limiti yok. Örneğin geçtiğimiz yıl ödüle layık görülen yarışmacılardan 1 daktilo sayfasına ulaşan gerekçeler varken, tek bir kelime veya 1 veya 2 cümleden oluşan gerekçeler malesef jüriyi iknadan çok uzak kalmıştı. O nedenle başvuruda bulunmadan önce üzerine büyük puntolarla not düşülen “Aydınlatma Metni” dikkatli okunarak başvuru formu doldurulsun ki emekler boşa gitmesin” dedi.

Sonuçlar için gözler sosyal medya hesaplarında!

Bizimizmir Homeros Ödülleri organizasyonun süreç ve sonuçları hakkında bilgi veren Kurt,“Önceki 2 yılda olduğu gibi bu yıl da başvuruları 1 Temmuz- 25 Eylül tarihleri arasında bizimirhomerosodülleri'nin internet sitesi üzerinden alıyoruz. Formun aday olma veya gösterme gerekçeleriyle eksiksiz doldurması gerekiyor. Başvurusunu destekleyecek belge, fotoğraf ve video eklenecekse bunu belirterek bizimizmirhomeros veya izmirhomeros'un gmail adresine gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Kurt seçilen kişilerin internet ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurlacağı bilgisini verdi.

Nasıl aday olunur, şartlar neler?

En çok merak edilen o soruların da cevapları açıklandı. Aday olmak için şartlar netleşti. İşte o kriterler:

Adaylar İzmirli olmak zorundadır. (İzmir doğumlu olup başka şehir veya ülke fark etmeden aday olabilir / gösterilebilir, ancak ödülü alabilmesi için törene katılım zorunluluğu vardır.)

Aday İzmir doğumlu olmasa da 5 yıl ve üzeri İzmir’de ikameti ve çalışması gerekmektedir.

İzmirli eşleri de koşullarına uyan dalda başvurabilir.

Kişi, herhangi bir kişi tarafından aday gösterileceği gibi kendisi de aday olabilir.

Ödül kazananlar 2. kez aday olamaz/ aday gösterilemez

Düzenleme Kurul üyelerinin birinci derece yakınları aday olamaz, aday gösterilemez

Jüri üyeleri de aday olabilme / gösterilebilme hakkına sahiptir. Ancak aday olması / gösterilmesi halinde adil bir değerlendirme için jüri üyeliği düşürülür. Sonraki süreçte Jüri’ye geri dönebilir.

STK dalına şahıs olarak aday olunamaz, gösterilemez...

Bizimizmir Homeros Ödülleri için ne başında ne de tören öncesinde hiçbir şekilde para talep edilmez.

Homeros Ödülleri tüm dallarda toplam 150 kişiyi aşan her biri dalında uzman Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödüle layık görülen isimler belirlenir. Seçici Kurul kararına itiraz edilemez.

Ödül alan kişi sonraki senelerde seçildiği dalda Seçici Kurul’da yer alır

Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulmasının ardından 1 fotoğraf, özgeçmişi, aldıysa ödülleri, yayınlandıysa gazete &; dergi küpürü, fotoğraflarını, video ekleyecekse(belirterek) web sitelerine gönderilmelidir.

Bu yıl da birçok kişiye verilecek olan ödüller hakkında bilgi veren Burak Kurt , Büyük ödül, Ekonomi, Doğa- Çevre, Yaşam, Eğitim,Gastronomi, Fotoğraf, Sahne Sanatları Tiyatro, Müzik (Klasik Müzik Caz- Pop, Rock), Türk Halk Müziği,Türk Sanat Müziği, Plastik Sanatlar (Seramik- Cam, Resim, Heykel), Turizm, Edebiyat (Roman, Şiir),Sağlık, Spor, STK ve Onur Ödülü verileceğini dile getirdi.