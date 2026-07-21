İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü bu yıl birincilikle bitiren Kerem Kavruk, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Küreselleşme ve Avrupa Entegrasyon Ekonomisi Yüksek Lisans Programı'na (EGEI) kabul edildi. Dünya genelinde yapılan binlerce başvuru arasından 13'üncü sıradan programa girmeye hak kazanan Kavruk, son 5 yıllık süreçte EGEI’ye seçilmeyi başaran tek Türk öğrenci olma başarısını gösterdi. İki yıl sürecek tamamen İngilizce program kapsamında Kavruk; İtalya'daki Bari Üniversitesi, Belçika'daki Gent Üniversitesi ve Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nde öğrenim görecek. Öğrencilere Avrupa Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve CEPS gibi kurumlarda staj imkânı sunan programda Kavruk, zorunlu stajını CEPS'te yapacak.

Detaylı mülakat ve değerlendirme süreci

Başvuru ve değerlendirme aşamasının oldukça zorlu geçtiğini belirten Kerem Kavruk, "Bu program geçen yıl kasım ayından beri aklımdaydı. Başvuru sürecinde bölüm hocalarım referans mektupları başta olmak üzere her konuda bana çok destek oldular. Mülakat süreci ise oldukça zorluydu. Ekonomi ve ekonometri konularında beni sınadılar. Zorunlu olan 'Ekonomide Seminer' dersimiz kapsamında yazdığım ve politik ekonomi alanında en iyi bitirme tezi ödülünü alan 'Avrupa Birliği'nde Gelir Eşitsizliği ile Politik Polarizasyon Arasındaki İlişki' başlıklı tezimi çok beğendiler. Bununla ilgili de sorular sordular. Araştırmacı odaklı düşünme yeteneğime ve ekonomi bilgimin yeterliliğine bakıp, beni o şekilde değerlendirdiler" dedi.

"Çabalarım karşılık bulduğu için mutluyum"

Kabul aldığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu dile getiren Kavruk, "Dünyanın farklı ülkelerinden yapılan binlerce başvuru arasından 30 kişi arasına 13'üncü sıradan girmeyi başardım. Yaptığım çalışmalar, dünyada en çok bu programla örtüşüyor. Avrupa Birliği'ne çok sayıda uzman yetiştirmiş, mezunlarının birbirlerini çok fazla desteklediği bir program. Burayı kazanmanın zor olduğunu biliyordum, bu nedenle çok çalıştım. Mülakatıma iyi hazırlandım ve sonucunda programa kabul almayı başardım. Gururluyum, çabalarım karşılık bulduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı. Kavruk, eğitim sürecinin kendisine Avrupa Birliği'nde farklı kültürleri ve ekonomik politikaları gözlemleme imkânı tanıyacağını da sözlerine ekledi.