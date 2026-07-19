Olay, Kahramankazan ilçesi Dağyaka Mahallesi’ndeki Büyük Saray Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, atık geri kazanımı yapılan kimyasal ürün fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlama sesinin sonrasında yükselen alevler, kısa sürede tüm tesisi kapladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle fabrikanın hemen yanında faaliyet gösteren diğer bir fabrikaya da sıçradı.

Ekipler seferber oldu

Çevredekilerin yoğun ihbarı üzerine Keresteciler İtfaiye İstasyonu ekipleri saat 14.34’te olay yerine sevk edildi. Saat 14.45’te yangın alanına ulaşan ekipler, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Yangının kimyasal içerikli olması ve büyüme eğilimi göstermesi sebebiyle, Ankara’nın birçok noktasındaki itfaiye istasyonlarından bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Köpüklü müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın bölgesine ulaşan köpük kuleleri, merdivenli araçlar ve su tankerlerinden oluşan yaklaşık 20 itfaiye aracıyla yangına yoğun şekilde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler diğer çevre binalara yayılmadan kontrol altına alındı.

Kimyasal maddelerin tekrar parlamasını önlemek için yürütülen köpüklü soğutma çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.