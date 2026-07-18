TFF 2.Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen İzmir temsilcisi Aliağa FK, transfer çalışmalarına ve iç transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ancak maç tecrübesi kazanması adına Amasyaspor FK'ye kiraladığı 25 yaşındaki kaleci Samet Karabataj ile ilgili kararını verdi. İzmir ekibi kiralık sözleşmesi sona eren başarılı eldivenli yeni sezon planlaması dahilinde takımda tutma kararı alarak sözleşme yeniledi.

2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK, geçen sezon devre arasında transfer edip forma giymeden Amasyaspor FK'a kiralık gönderdiği kaleci Samet Karabatak (25) ile yola devam etme kararı aldı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Amasyaspor Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Samet Karabatak'la anlaşma sağladı. Tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Kalecimiz Samet'e yeniden hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.