Son Mühür- İzmir inşaat sektöründe dikkat çeken bir hukuki süreç başladı. F.A. tarafından Salman Şirin Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan adi takipten doğan itirazın kaldırılması ve iflas davasında mahkemeden ilan kararı çıktı. İzmir 2. Asliye ve Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu'nun 158 ve 166 maddeleri gereğince iflas talebini resmen ilan etti. Yayımlanan kararla birlikte şirketten alacağı olan ya da süreçte hak sahibi olduğu düşünen alacaklılar için kritik takvim işlemeye başladı.

Şirketin iflasını gerektirecek bir durum bulunmadığını iddia eden alacaklılar, bu süre zarfında mahkemeye başvurabilecek, iflas talebinin reddini isteyebilecek.

İlan.gov.tr web sitesinde yayımlanan tebliğ şu şekilde;

"Davacı FARUK AKSEKİLİ ile davalı SALMAN ŞİRİN YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No: İzmir Merkez-198626, Vergi No: 7410696685, Mersis No: 0741069668500001) arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması Ve İflas (İİK 156)) davası nedeniyle; İflası talep edilen davalı şirket yönünden, İİK 158/1 ve 166 maddesi uyarınca, alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR"