Son Mühür- Balçovalılar nefeslerini tutmuş “Onur Günay Karma Voleybol Turnuvası”nın finalini bekliyordu. İki gün boyunca süren heyecan şampiyonun belirlenmesi ve ödül töreniyle yerini sevince bıraktı. Yarış duygusunun zirvede olduğu turnuvada 12 takımın dostluğu ve dayanışması da gözlerden kaçmadı.

Balçova Belesiyesi'nin organize ettiği “Onur Günay Karma Voleybol Turnuvası"nda heyecan hep en üst seviyelerdene esti. İki gün boyunca süren turnavada 12 takımın haricinde tribünleri dolduran vatandaş da çok ilgiliydi.

Şampiyon belli oldu!

Turnuvanın finalinde Titans of Eagles takımı şampiyonluğa ulaşırken, Soslu Çiğdem ikinci, Bavyera ise üçüncü oldu. Kupa ve ödüller Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tarafından verildi.

Onur Günay'ın anısının yaşatılmasının duygusallığı yaşayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay çok kıymetli olduğunu vurguladı. Başkan Günay, “Oğlumuzun adını burada yaşatan Yiğit Ailesi’ne ve Başkanımız Onur Yiğit’e gönülden teşekkür ediyorum. Balçova bizim için sadece bir ilçe değil, büyük bir aile. Oğlum için bunu yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

"Unuttuğumuz hiç olmadı"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu turnuvanın en önemli tarafı, çok uzun yıllardır tanıdığım kardeşim Onur Günay’ın isminin burada yaşatılmasıydı. Bizim onu unuttuğumuz hiç olmadı. Her zaman yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Balçova Belediyesi olarak sporun, kültürün ve sosyal dayanışmanın içinde olmaya devam edeceğiz”