Son Mühür - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı hepimizin içindeki kıpırtı ortaya çıkardı. Aliağa Belediyesi’nde de bugün bayram havası vardı. Bu özel gün için Başkan koltuğu Şehit Çavuş Bülent Kula İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Burçin Ateş’e geçti.

Özgüven bombası!

Bu ziyarete Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Okul Müdürü Pınar Sarıkoca ve Sınıf Öğretmeni Rana Doğan da katıldı. Minik Ateş yaşının üstünde bir özgüven ve heyecanla hem kendi okulunun eksiklerini hem de Aliağalı tüm arkadaşları adına hayallerini tek tek saydı.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza duyduğumuz güvenin en güçlü simgesi"

Programda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın geleciğimizin teminatı olan çocuklarımıza verilen güvenin simgesi olduğunu belirterek; “23 Nisan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz güvenin en güçlü simgesidir. Bugün koltuğumuzu Burçin’e emanet ederek hem onun hayallerini dinledik hem de çocuklarımızın bakış açısını bir kez daha görme fırsatı bulduk. Onların talepleri bizim için son derece kıymetli. İlgili birimlerimizle birlikte gerekli çalışmaları yaparak bu talepleri yerine getireceğiz” dedi.