Sosyal medyada viral olan bu benzerlik, genç oyuncu Ali Talha Gürbüz'ün adını bir anda gündemin merkezine taşıdı. İzleyiciler ekranda gördükleri performans ve fiziksel uyumla adeta büyülenirken, herkes aynı soruyu sormaya başladı: Ali Talha Gürbüz kimdir? Peki bu genç yetenek daha önce hangi yapımlarda yer aldı?

Ali Talha Gürbüz kimdir?

Ali Talha Gürbüz, 2009 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla henüz 16-17 yaşında olan Gürbüz, genç yaşına rağmen Türk televizyon sektöründe dikkat çeken bir filmografiye sahip. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda adım atan Gürbüz, kısa sürede önemli yapımlarda rol almayı başardı.

Ali Talha Gürbüz hangi dizilerde oynadı?

Genç oyuncu Ali Talha Gürbüz, Çirkin dizisinden önce de tanınmış projelerde kamera karşısına geçti. Netflix'in uluslararası arenada ses getiren dizisi Atiye'de yer alan Gürbüz, Show TV'nin fenomen yapımı Çukur'da da izleyici karşısına çıktı. Bunların yanı sıra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de rol üstlenen genç oyuncu, her geçen gün artan deneyimiyle sektörde kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.

Çirkin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Çirkin dizisi, Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı bir yapım olarak ekrana geldi. Fırat Parlak ve Koray Şahin'in yapımcılığını üstlendiği, 25 Film imzalı dizi, ilk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada güçlü bir etki bıraktı. Özellikle cast seçimindeki başarı izleyicilerden tam not alırken, Ali Talha Gürbüz'ün Çağlar Ertuğrul'un gençlik sahnelerindeki performansı dizinin en beğenilen unsurlarından biri oldu. Dizinin her hafta pazar akşamı Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam etmesi planlanıyor.