İş dünyasında elde ettiği büyük başarılar ve kendine has üslubuyla Türkiye'nin en tanınan simalarından biri olan Ali Ağaoğlu, bu kez özel hayatıyla mercek altına alındı. Şirketler grubunun başında yer alan ünlü ismin resmi nikah durumu ve çocuklarının kim olduğu her dönem okurların odağında yer alıyor. Ali Ağaoğlu kimdir, aslen nerelidir gibi temel bilgilerin yanında, ünlü iş insanının aile bağlarına dair detaylar da sıkça sorgulanıyor. İşte Ali Ağaoğlu'nun evlilik geçmişi, çocuklarının sayısı ve hayat hikayesine dair tüm ayrıntılar...

ALİ AĞAOĞLU KAÇ KERE EVLENDİ?

Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Ali Ağaoğlu'nun evlilik hayatına dair bilgiler netlik taşıyor. Ünlü iş insanının hayatı boyunca gerçekleştirdiği resmi evlilik kayıtlarına bakıldığında, ilk ve tek nikahlı eşinin Semra Ağaoğlu olduğu biliniyor. Magazin ve ekonomi basınında yer alan resmi bilgiler doğrultusunda, Ağaoğlu'nun hukuki olarak gerçekleştirdiği tek evlilik Semra Ağaoğlu ile yaptığı evliliktir.

ALİ AĞAOĞLU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR VE İSİMLERİ NELER?

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun farklı dönemlerde kamuoyunun gündemine gelen 5 çocuğu bulunuyor. Geniş ailesiyle dikkat çeken ünlü müteahhit, 5 çocuk babası olarak biliniyor. Ali Ağaoğlu'nun eşi Semra Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena isimlerinde iki çocuğu bulunuyor. Ünlü iş insanının Ayten Alpar'dan ise Mertcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Ağaoğlu'nun bunlarla birlikte Emre ve Ali Ege isimlerinde iki çocuğu daha bulunuyor.

İŞ İNSANI ALİ AĞAOĞLU KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

Gayrimenkul ve inşaat sektöründeki devasa yatırımlarıyla tanınan Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Babası Miktat İbrahimağaoğlu, İstanbul'un o dönemki en tanınmış müteahhitlerindendi.

Babasının geçirdiği kalp üzerine aile işlerinin yönetimini devralmak zorunda kalan Ağaoğlu, lise eğitimini yarıda bıraktı. 1977 yılında babasından ayrılarak kendi şirket yapılanmasını kurdu ve bugünkü Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun temellerini attı.

1981 yılından itibaren toplu konut projelerine ağırlık veren şirket; Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy gibi İstanbul'un gelişen bölgelerinde büyük ölçekli yaşam alanları inşa etti. "My" konsepti altında hayata geçirilen My World, My Office ve My Towerland gibi projeler grubun en bilinen yatırımları oldu. Bu başarılar uluslararası finans basınının da ilgisini çekti. Forbes'un 2012 yılındaki "En Zengin 100 Türk" listesinde 10. sırada yer alan Ağaoğlu, 2013 yılında ise 2,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 527. iş insanı unvanını aldı. Ünlü iş insanı, Türkiye Vergi Rekortmenleri Listesi'ne ilk kez 2008 yılında adını yazdırdı.