Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkisini gösteren dolu yağışı, özellikle tarım alanlarında zarar yarattı. Bilye büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle bahçelerdeki meyveler yere dökülürken, üreticiler hasat döneminde yaşanan zarar nedeniyle panik yaşadı.

Akşam saatlerinde etkili oldu!

Alaşehir’de akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı kısa sürede etkili oldu. Şiddetli yağış yerini sonrasında yağmura bırakırken, özellikle kırsal mahallelerde tarım alanlarını da olumsuz etkiledi.

Dolu yağışının en etkili olduğu yerler Kozluca ve Osmaniye mahalleleri oldu.

Bilye büyüklüğündeki dolu taneleri sebebiyle bahçelerde bulunan meyve ağaçlarında zarar oluştu. Dolu yağışının etkisiyle çok sayıda meyvenin dallardan koparak yere düştüğü ifade edildi.

Üreticilerde endişe!

Üreticiler, “Kirazlarımız tam hasat zamanındaydı. Bahçelerimiz olumsuz yönde etkilendi” dedi.