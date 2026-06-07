Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türk Hava Kurumu Güzelbahçe Şube Başkanı Yakup Ateş, 6 Haziran Ülke Aşım Günü olarak adlandırılan tarih ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin bugün itibariyle ait kaynakları kullanmaya başladığını aktardı.

Yakup Ateş: Yaşam alışkanlıklarını benimsemek artık bir tercih değil, zorunluluktur

Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını benimsenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatan THK Güzelbahçe Şube Başkanı Çevre Mühendisi Yakup Ateş, “6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla ülkemiz, bir yıl boyunca kullanması gereken doğal kaynakları tüketmiş bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle bugün itibarıyla 2027 yılına ait kaynakları kullanmaya başlamış durumdayız.

Bu durum yalnızca çevresel bir mesele değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kalkınma boyutları bulunan önemli bir sürdürülebilirlik sorunudur. Doğa, insanlığın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar cömerttir; ancak sınırsız tüketimi karşılayabilecek kadar güçlü değildir. Kaynaklarımızı verimli kullanmak, atıkları azaltmak, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını benimsemek artık bir tercih değil, zorunluluktur.”

“Doğa bize atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımızdan aldığımız emanettir

Son olarak, günümüzde dünyada yaşanan çevresel sorunların artık geleceğin değil günümüzün gerçeği olduğunun altını çizen Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Enerji verimliliği, su tasarrufu, sıfır atık uygulamaları, yenilenebilir enerji yatırımları ve döngüsel ekonomi yaklaşımı geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bugün attığımız her doğru adım, yarının doğal kaynaklarını koruyacak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlayacaktır. Bugün yaşadığımız çevresel sorunlar geleceğin değil, artık günümüzün gerçekleridir. Eğer doğal kaynaklarımızı korumak ve ülke aşım gününü daha ileri tarihlere taşımak istiyorsak, üretimden tüketime kadar her alanda sürdürülebilirliği hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz. Çünkü doğa bize atalarımızdan kalan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir.”