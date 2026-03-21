Son Mühür - Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara yaklaşması ve artan jeopolitik riskler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Cuma günü motorine yapılan 5,18 TL’lik zammın ardından araç sahiplerini üzecek yeni bir gelişme daha gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, önümüzdeki Salı günü akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlı yeni bir zam bekleniyor.

Küresel piyasalar alev alev

Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kısıtlamaları ve bölgedeki çatışmaların petrol arzını riske sokması, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açıyor. Uzmanlar, “Eşel Mobil Sistemi” ile maliyet artışının bir bölümünün karşılanmasına rağmen mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

6 TL'lik yeni zam

Sektör kaynaklarına göre Salı günü motorin fiyatlarına yaklaşık 6 TL’lik yeni bir zam yapılması bekleniyor. Kesin rakamın ise Cumartesi sabahı gerçekleştirilecek son piyasa değerlendirmelerinin ardından netleşeceği belirtiliyor. Zam gerçekleşirse, büyükşehirlerde hâlihazırda 71-72 TL seviyelerinde bulunan motorin fiyatlarının 80 TL sınırına yaklaşacağı ifade ediliyor. 21 Mart 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatlarının da bu artıştan etkilenmesi bekleniyor.