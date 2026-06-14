Son Mühür / A Milli Takımımız, 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıktı. Ay yıldız Milliler, 2026 Dünya Kupası’nın D Grubu’nun ilk hafta mücadelesinde Avustralya ekibiyle karşı karşıya geldi. Maç boyunca heyecan bir dakika dinmezken; Milliler ilk maçlarında Dünyaya avans verdi.

Mağlubiyetle başlandı

Milliler, maç boyunca 29 pozisyon yaratırken; Avustralya ekibi ise sadece 9 pozisyon kazandı. Buna rağmen; Avustralya 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

A Milli Takım mağlubiyetle başladı.

İşte, ilk maçın ilk 11 kadrosu

Ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki bu ilk maçında ilk 11’ler şu şekilde: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydın ve Can Uzun yer alıyor.

Bizim çocukları yalnız bırakmadılar

Amerika’daki karşılaşmada Türk taraftarlar da millileri yalnız bırakmadı. BC Place Stadyumu'nda kendileri için ayrılan tribünleri tamamen dolduran futbolseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla stadı adeta kırmızı-beyaza boyadı.