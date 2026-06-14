Son Mühür / Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda tam 24 yılın ardından ilk maçına çıktı. İlk maçta D Grubu’nda Avustralya ile karşı karşıya gelen Milliler, Avustralya karşısından 2-0 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan ilk açıklama geldi. Montella, üzgün olduklarını belirterek diğer maçlar için mücadele vereceklerini duyurdu.

“Kendimizden daha uzun savunma…”

“Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz” sözleriyle açıklamalarına başlayan Montella, “Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Birkaç kez rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi. Bunları biliyorduk ama aşamadık. Çok iyi oynadılar. Yüzde 78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama son aşamaya geçemedik. Gol atmak çok önemli, gol atamadık. Rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Kendimizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek kolay değil. Onları tebrik ediyoruz. Biz de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Arda’yı sahada tutmak istedim”

Rakip takımın boy ortalaması bu kadar uzunken Kerem Aktürkoğlu’nun bu kadar uzun süre görev almasının eleştirilmesi üzerine Montella, “Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olmadığımız eleştirileri de kabul etmek gerekiyor. Bazı iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar, ben de eleştirileri her zaman kabul ettim. Başka oyuncularımız var, gelişmeye devam ediyorlar. Arda’yı sonuna kadar sahada tutmak istedim. Zor bir pozisyonu vardı, o yüzden sahada tutmak istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi. Biliyoruz ki Kenan sol tarafta iyi oynuyor” ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz’ın ikinci yarıda oyundan çıkma nedeninin sorulması üzerine de Montella, “Biz farklı bir şey yapmak istedik. Barış’ın önünde alan açıldığında çok güçlü olduğunu biliyoruz. Ben Kenan’ı da sokmak istedim. O da çok iyi bir oyuncu. O anda elimizdeki alanı iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi” dedi.

“Daha zamanımız var”

Oyuncu değişikliklerinden sonra forvet tercih edilmemesinin nedenini “kontra atakların önüne geçmek” olarak açıklayan teknik adam, “O anda aslında değerlendirmemize göre kontra atağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler çok hızlı karşı hücuma çıkıyordu. Arda ve Hakan uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Futbol böyle, girmeyince olmuyor. 30 şutumuz var, daha zamanımız var. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” mesajı verdi.

“Avustralya’dan böyle bir oyun bekliyordum”

“Avustralya’ya karşı büyük saygım var. Bu oyunda bu şekilde ellerinden geleni yapacağını biliyordum” sözleriyle devam eden Montella, “Kimse Avustralya’nın başarısız olduğunu düşünmüyor. Bizim takımızda da kimse onların kolay olacağını düşünmüyordu. Burada Avustralya’yı tebrik ediyoruz. Burada önemli olan bizim inancımızı kaybetmemiz ve doğru yoldan çerçeveyi bulmak. Ben Avustralya’dan böyle bir 11 bekliyordum. Avustralya’da böyle bir oyun bekliyordum. Onlar derin savunma yapan bir takım, onların kontra atağa çıkacağını biliyorduk. Dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyordum. Bu maçın böyle olması üzücü ama bundan sonraki maçlar için değerlendirme yapmamız gerekiyor” dedi.

“Oyuncunun en iyi oynayacağı yerde…”

Arda Güler’in oyuna sağ kanatta başlayıp sonrasında birçok kez pozisyon değiştirmesinin taktiksel bir hata olup olmadığının sorulması üzerine Montella, şunları aktardı: “Ben sağdan çok ortada oynadığını düşünüyordum. Arda’nın özelliği bu. Nerede başlarsa başlasın Arda, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut ve asist atabiliyor. Ben stratejimi oluştururken oyuncunun en iyi oynayacağı yerde oynamasını daha çok göz önünde bulunduruyorum.”

Son olarak, sahadaki atmosferi de Montella, şu sözlerle yorumladı: Atmosfer çok iyiydi, stadyum da çok iyi. Bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.”