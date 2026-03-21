Son Mühür - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japonya bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeye hazır olduklarını açıkladı. Arakçi, Tahran yönetiminin boğazın yeniden açılması ihtimali üzerine Tokyo ile temaslara başladığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon Kyodo haber ajansına telefonla verdiği röportajda, küresel petrol arzı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’ndan Japonya bağlantılı gemilerin geçişine izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Arakçi, Tahran yönetiminin boğazın yeniden açılması ihtimali üzerine Tokyo ile temaslara başladığını ifade etti. Bu açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında büyük ölçüde kapatılan boğazın geleceğine dair yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yüzde 90'ı Hürmüz'den geçiyor

Japonya, petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 95’ini Orta Doğu’dan karşılıyor. Ülkeye yapılan sevkiyatların yaklaşık yüzde 90’ı ise Hürmüz Boğazı üzerinden sağlanıyor. Üç haftadır devam eden çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Japonya başta olmak üzere birçok ülkeyi stratejik petrol rezervlerini devreye almaya yöneltti.

Neler yaşandı?

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatırken, İran da İsrail’e ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn’de bulunan ABD üslerine karşılık verdi. Çatışmalar sürecinde İran, Hürmüz Boğazı’nı ABD ve İsrail bağlantılı gemilere kapatma kararı almıştı.