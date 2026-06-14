Son Mühür- Bugün sabah saatlerinde Ankara’da hareketli ve gergin anlar yaşanıyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, uzun süredir gündemden düşmeyen mülakat sorunlarını, özel sektördeki maaş adaletsizliklerini ve iş güvencesi sorunlarını dile getirmek için başkentte bir araya geldi.

Sendikanın daha önce yaptığı “Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız” şeklindeki kararlı çağrılar, bugün alanda karşılık buldu.

TBMM önüne yürüyüşte müdahale

Öğretmenler, seslerini daha geniş kitlelere ve yetkililere duyurabilmek için TBMM önünde bir basın açıklaması yapmak istedi.

Güvenpark’ta bir araya toplanan grup, planladıkları açıklamayı yapmak üzere harekete geçtiği sırada emniyet güçlerinin sert müdahalesine maruz kaldı.

Sendika başkanı ve üyeye gözaltı

Gerginliğin yükseldiği müdahale anlarında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ile bir sendika üyesinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

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