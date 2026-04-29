Son Mühür/ Emine Kulak- Kemeraltı esnafı, Çankaya Katlı Otoparkı nedeniyle yaşanan müşteri kaybı ve artan otopark ücretlerine tepki olarak kepenk kapatma eylemi yaptı.

Kepenk kapatan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği üyesi esnaflar Çankaya katlı otopark önünde eylem yaptı.

Bilici: Yetkililere ulaşamıyoruz

Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici basın açıklamasında, “Daha önce sesimizi duyuralım diye pretostomuzu yapmıştık. Ama sesimizi duyan olmadı. Yetkililere ulaşamıyoruz. Kavga çıkarmak için değil ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. Bu bir milat. Geri dönüş olmazsa oturma eylemi başlatacağız. Bundan sonra ulaşamazsak oturma, açlık eylemi gibi ekmeğimize sahip çıkmakta ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. 10 bin ıslak imzamızı valimize teslim ettik. Vali bey de buranın yıkılacağına inanmıyor. Bir tek vali bey ile görüşebildik. Büyükşehir belediye başkanına hatta sekreterine bile ulaşamadık. Konak belediye başkanı ile görüştük o da benim yetki alanımda değil dedi. Biz yetkili bulamıyoruz” diye konuştu.

Buyrukçu: Esnaf kan ağlarken AVM’ kazanıyor

Esnaf durumdan vatandaş kaybederken AVM’lerin kazandığına dikkat çeken İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu, “ Söylenecek şeyler kifayetsiz kalıyor. Düğün sezonu başlıyor. Sadece esnafın giyimcinin sorunu değil, vatandaşın sorunu. Vatandaşımızı da buraya bekliyoruz. En çok şikayet eden vatandaş. Arabasını koyacak yer bulamıyor. Esnaf kan ağlarken AVM’ kazanıyor. Yetkililer bir gelsin,görünsün. Esnafımıza duruma anlatsın. Büyükşehir belediye başkanı esnaf ile kucaklaşıp, derdini anlatmalı. Sesimizi duyurmak için şimdi belediye binasının önüne gidiyoruz” dedi.

Basın açıklamasından sonra esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Egemenlik Binası’na yürüdü.