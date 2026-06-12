Son Mühür / Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasanın işleyişini bozarak haksız fiyat artışına yol açtığı ve tüketiciyi mağdur eden eylemlerde bulundukları tespit edilen 13 şirkete operasyon düzenledi. 8 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, 32 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken söz konusu şirketlere ise denetim kayyumlarının atandığı açıklandı. Denetleme kayyumu atanan şirketler de belli oldu.

Bakan Gürlek operasyonu duyurdu

Söz konusu operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, “Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir” mesajı verdi.

İşte, kayyum atanan o şirketler!

Operasyon sonrası denetleme kayyumu atanan şirketler de belli oldu. Buna göre; Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi, Lezita’ya denetleme kayyumu atandı.

Denetim kayyumunda süreç nasıl işler?

Yaşananları hukukçular da yorumladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Fatih Şimdi, “Bizim özellikle terör dosyalarından aşina olduğumuz Klasik kayyum atamalarında yönetim kayyumu, şirketin mevcut yönetim kurulu tamamen görevden alınır ve şirketi yönetme yetkisi sıfırdan kayyuma geçer. Denetim kayyumunda ya da denetim kayyumu ise durum farklıdır: Yönetim devam eder. Şirketin mevcut ortakları, müdürleri ve yönetim kurulu teknik olarak görevinde kalır. Fabrikalar üretime, sevkiyata ve günlük ticari faaliyetlerine devam eder. Yetki sınırlandırılır. Şirket yönetiminin aldığı kararlar, attığı imzalar ve özellikle fiyatlandırma/satış politikaları ancak atanan denetim kayyumunun onayı veya gözetimiyle geçerlilik kazanır” dedi.

“Rekabeti kendi aralarında bitirip…”

“Adalet bakanlığı burada böylesine büyük şirketlere zarar vermemek ama piyasayı da başı boş bırakmamak için bir denge gözetmiş” yorumu da yapan Şimdi, “Amaç, tedarik zincirini koparmadan şirketin finansal verilerini, maliyet analizlerini ve fiyat spekülasyonu yapılıp yapılmadığını içeriden ve şeffaf bir şekilde denetlemek. Söz konusu şirketler rekabeti tamamen kendi aralarında bitirip fiyat konusunda bir hareket edip kar marjlarını şişirmiş olabilirler. Büyük ihtimalle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Fiyatları etkileme" (Madde 237) ve "Mal veya hizmet satımından kaçınma" (Madde 240) gibi ekonomi ve ticarete karşı suçlar kapsamında ya da rekabet ortamını manipüle etme gerekçesiyle bu soruşturmayı yürütüyor. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 133 uyarınca, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, delil toplamak ya da suçun devam etmesini önlemek amacıyla hakim kararıyla şirkete kayyum atanabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Çok daha yüksek cezalar gelebilir”

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun beyaz et tedarikinde veya satışında piyasa şartları dışında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen perakendeci ve zincir marketlere aykırılık başına 180 bin 617 TL ile 1 milyon 806 bin 177 TL arasında idari para cezası kestiğini hatırlatan Avukat Cihan Türsen de “Denetleme kayyumu yaşananlar süresince kurumların, şirketlerin ticari akışlarını engellememek için yapılan bir atama. İdari para cezaları TCK’ya göre de cezalandırılabilirler. Depolama veya birlikte fiyat belirleme konusu olduğu takdirde Rekabet Kurulu’nun da devreye girmesiyle cirolarıyla örtüşecek şekilde çok yüksek para cezalarıyla karşılaşacaklar. O yüzden böylesi istisna görülen kayyum ataması delil, belgeleme ve suçlamaların fiyat artışı nedeniyle değil organize halinde müşterek piyasayı etkileyen bir süreç olduğu kanaatindeyim. Çok ciddi bir soruşturma” diye konuştu.