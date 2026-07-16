Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa kupalarındaki ilk zorlu sınavı öncesinde kadrosuna son şeklini veriyor. Yönetim ve teknik ekip UEFA'ya verilecek futbolcuları belirlerken takımın mevcut yapısını inceleyip detaylı bir kontenjan hesabı yapıyor. Yabancı kuralının yarattığı sıkışıklık ve genç oyuncuların formayı kapma isteği, bildirilecek kesin listenin merakla beklenmesine yol açtı.

FENERBAHÇE KADRO BİLDİRİMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Kulüplerin UEFA sistemine listelerini girmesi için verilen resmi sürenin son saatleri yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, yasal takvim bitmeden oyuncu listesini kuruma iletecek. Listenin sisteme girilmesi ve onaylanmasıyla sarı-lacivertli ekibin ön eleme maçlarındaki kadrosu resmiyet kazanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME KADROSUNDA KİMLER VAR?

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sezonda uyguladığı yabancı kısıtlaması takımın Avrupa rotasını değiştirdi. Geniş kadroda yer alan yabancı futbolcuların bir kısmı UEFA'ya gönderilecek listenin dışında kalacak. Kampa katılan yeni transferlerin fiziki durumu ve lisans işlemleri de listedeki yerlerini doğrudan belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE HANGİ GENÇ OYUNCULAR YER ALACAK?

Tecrübeli futbolcular formayı kapmaya çalışırken takımın genç yetenekleri de şans bekliyor. Nene, Cherif, Brown, Mimovic, Fayed ve Amara Diouf teknik direktörün vereceği karara odaklandı. Yabancılardan boşalacak sınırlı kontenjana hangi genç yeteneklerin yazılacağı kulübün açıklayacağı listeyle ortaya çıkacak.

KADRO BİLDİRİMİNDEN SONRA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR MI?

Kulüp listeyi kuruma teslim ettikten sonra kadroya müdahale etme hakkını koruyor. UEFA talimatları, takımlara ilk maçın başlamasına 24 saat kalana kadar iki oyuncuyu listeden çıkarma esnekliği tanıyor. Teknik heyet ihtiyaç duyduğunda bu kuralı uygulayıp elediği isimlerin yerine iki yeni futbolcuyu kadroya katabilecek.