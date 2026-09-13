Son Mühür / AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, PISA 2025 sonuçlarının Türkiye’nin eğitim alanında son yıllarda ortaya koyduğu gelişimi uluslararası verilerle ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye’nin PISA 2025’te fen bilimlerinde 494, okuma becerilerinde 472, matematikte ise 462 puanaldığını ifade eden Yenişehirlioğlu, 2022 sonuçlarıyla karşılaştırıldığında fen bilimlerinde 18, okumada 16, matematikte ise 9 puanlık artış gerçekleştiğine dikkat çekti.

Yenişehirlioğlu, üç temel alanda aynı anda yaşanan yükselişin önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin eğitimde yönünü yukarı çevirdiğini ifade etti. Bu gelişmenin yalnızca tek bir sınav döneminin sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yenişehirlioğlu, uzun yıllardır eğitime yapılan yatırımların, öğretmenlerin emeğinin ve eğitim politikalarında sürdürülen kararlılığın sonuçlarda karşılık bulduğunu söyledi.

“Başarı tesadüf değil”

PISA sonuçlarının Türkiye’nin eğitim politikalarının uluslararası ölçekteki karşılığını göstermesi açısından önem taşıdığını belirten Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimin temel önceliklerden biri olarak ele alındığını ifade etti.

Okullara, öğretmenlere, dersliklere, teknolojiye ve öğrencilere yönelik yatırımların bu başarının temel unsurları arasında bulunduğunu belirten Yenişehirlioğlu, PISA 2025 sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını tebrik etmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesillerin bugün eğitim sıralarında yetiştiğini belirterek, elde edilen başarının geleceğe yönelik güveni artırdığını söyledi.

10 Yıllık performans dikkat çekti

Türkiye’nin eğitimdeki gelişiminin uzun dönemli veriler üzerinden de okunması gerektiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, OECD analizlerine göre Türkiye’nin 2015-2025 döneminde fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında ortalama performansını anlamlı şekilde artıran tek OECD üyesi ülke olduğuna dikkat çekti.

Bu 10 yıllık süreçte Türkiye’nin fen bilimlerinde 69, okumada 44, matematikte ise 42 puan artış sağladığını belirten Yenişehirlioğlu, bunun yıllara yayılan bir eğitim performansına işaret ettiğini ifade etti.

Yenişehirlioğlu, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitim politikalarında ortaya koyduğu kararlılık ve istikametin de bu sonuçlarda karşılık bulduğunu belirterek Bakan Tekin’e, öğretmenlere, eğitim yöneticilerine ve tüm maarif ailesine teşekkür etti.

Türkiye OECD ülkeleri arasında üst sırada

PISA 2025’e katılan 38 OECD ülkesi arasındaki sıralamaya da değinen Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin fen bilimlerinde 14’üncü, okumada 13’üncü, matematikte ise 23’üncü sırada bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktığını, matematikte ise OECD ortalamasına benzer bir performans gösterdiğini kaydeden Yenişehirlioğlu, Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmanın da dikkat çekici olduğunu söyledi.

AB-27 ülkeleri ile Türkiye birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin fen bilimlerinde ve okuma becerilerinde 6’ncı sırada yer aldığını ifade eden Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin fen bilimlerinde Almanya, Fransa ve İtalya’nın üzerinde puan aldığını, okumada ise Almanya ve Fransa’yı geride bıraktığını belirtti.

Bu sonuçların gurur verici olduğunu ancak Türkiye’nin potansiyelinin mevcut başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yenişehirlioğlu, daha yüksek hedeflere odaklanılması gerektiğini söyledi.

“İslam işbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında ilk sıradayız”

Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin PISA 2025’e katılan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında da fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının üçünde birden ilk sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye’nin kendi medeniyet havzasında bilgi, bilim ve eğitim alanlarında öncü olmasının önemine işaret eden Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı hedefinin yalnızca ekonomik ve siyasi güçle sınırlı olmadığını; bilim, kültür, sanat, teknoloji ve eğitimde de öncü bir Türkiye hedefini kapsadığını ifade etti.

“Yeni hedef OECD’de ilk 5”

PISA 2025 sonuçlarının ardından Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ortaya koyduğu hedefe de değinen Yenişehirlioğlu, OECD ülkeleri arasında ilk 5 içinde yer alma hedefinin Türkiye’nin eğitimde geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin geçmişte OECD ortalamasını yakalamayı hedeflerken bugün ilk 5’i konuştuğunu belirten Yenişehirlioğlu, “Hedef büyüyor, çıta yükseliyor” anlayışıyla bu hedefin arkasında olduklarını ifade etti.

Öğretmenlere ve gençlere duydukları güveni dile getiren Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin eğitim alanındaki yükselişinin devam edeceğine inandığını kaydetti.

Manisa’daki eğitim yatırımları da hedefin parçası

Türkiye genelindeki eğitim yatırımlarının yanı sıra Manisa’da sürdürülen çalışmaların da bu büyük hedefin bir parçası olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, eğitim altyapısının güçlendirilmesi, yeni okulların yapılması, teknolojik imkânların artırılması ve mesleki eğitime yönelik yatırımların geleceğin Türkiye’sine yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

PISA 2025 sonuçlarında emeği bulunan öğrencileri kutlayan Yenişehirlioğlu, çocukların yetişmesinde büyük emek veren öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve tüm maarif ailesine teşekkür etti.

Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda hedefin daha nitelikli eğitim, daha güçlü nesiller ve daha güçlü bir Türkiye olduğunu belirterek, PISA 2025 sonuçlarının kendileri açısından yalnızca bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.