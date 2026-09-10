Son Mühür / Türkiye’nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri konumunda bulunduğu çekirdeksiz kuru üzümde TMO’nun 2026 yılı alım fiyatları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamaya göre, hasat döneminde piyasa fiyatlarının düşmesini önlemek, piyasalarda istikrarı sağlamak ve üreticileri korumak amacıyla müdahale alımı yapılacak.

TMO tarafından belirlenen fiyatlar kaliteye göre farklılık gösteriyor. Buna göre 10 numara Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatı 100 TL/kg, 9 numara 95 TL/kg, 8 numara 90 TL/kg, 7 numara ise 85 TL/kg olarak belirlendi.

Açıklamada, çekirdeksiz kuru üzümün Türkiye tarım sektörü ve ihracat gelirleri açısından stratejik öneme sahip ürünler arasında yer aldığı vurgulandı.

TMO’nun çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Kurum, üreticilerden ürün alımlarına 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacak.