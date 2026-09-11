AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Karaköy esnafı ve vatandaşlarla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmaya Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, muhtarlar, üzüm esnafı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programda söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının bu yıl uzaması nedeniyle Manisa’daki programlara daha geç başladıklarını belirterek, kalan süreyi ilçelerde ve merkezde vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirdiklerini ifade etti.

Karaköy’de vatandaşları dinlemek için bulunduklarını belirten Akkal, Manisa’nın üzüm üretimindeki önemine dikkat çekerek kuru üzüm fiyatları konusunda ilgili bakanlıklarla ve milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Dünyada kuru üzüm üretiminin artık yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirten Akkal, İran, Özbekistan, Türkmenistan ve ABD gibi ülkelerin de üretimde yer aldığını ifade etti. Açıklanan üzüm fiyatının dünya piyasalarındaki koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akkal, bu yıl geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklendiğini ve bunun üreticinin toplam kazancına olumlu yansıyacağını dile getirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise konuşmasında Mutlu Mahallesi’nde hayata geçirilecek konut projesine değindi. Projenin AK Parti döneminde başlayan bir çalışma olduğunu belirten Baybatur, daha sonraki süreçte mevcut belediyenin projeyi gerçekleştiremeyeceğini ifade etmesinin ardından milletvekilleri ve teşkilat olarak devreye girdiklerini söyledi. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirten Baybatur, Mutlu Mahallesi’nde projenin temelinin atılacağını ifade ederek yatırımın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Manisa’nın gelişmesi ve büyümesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Baybatur, okul, hastane, yol ve Gediz Köprülü Kavşağı gibi birçok alandaki yatırımlara dikkat çekti. Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, teşkilatlar ve muhtarlarla birlikte mahallelerdeki sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Baybatur, emeklilerin ve esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıların da farkında olduklarını söyledi. Türkiye’nin deprem, savaşlar ve farklı ekonomik zorluklardan geçtiğini belirten Baybatur, devletin bu süreçlerde çeşitli tedbirler aldığını ifade ederek önümüzdeki dönemde ekonomik anlamda rahatlama beklediklerini dile getirdi. Baybatur, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin yaşadığı sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini belirterek vatandaşlardan destek ve dualarını esirgememelerini istedi. Karaköy’de vatandaşların sorun, öneri ve eleştirilerini dinleyen Baybatur ve Akkal, programın ardından Mutlu Mahallesi’nde gerçekleştirilecek yatırım programına katıldı.