Son Mühür/Hüseyin Demir Manisa’nın Turgutlu İlçesini Süper Amatör Küme’de temsil eden Turgutluspor’un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan oldu. Başarılı futbolculuk kariyerinden sonra Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimine devam eden Mestan, antrenörlüğe adım attı. 22 yaşındaki genç antrenör, Trugutluspor ile sözleşme imzaladı. Türk futbolunda algıları ve ön yargıları kıran İzmirli Zeynep Mestan, takımını 3.Lig’e çıkarmayı hedefliyor.

“Başkan Yılmaz Gençtürk, Son Mühür’e konuştu”

Turgutluspor’un yeni Başkanı Yılmaz Gençtürk, yerel ve ulusal medyada ses getiren bu transfer haberinden sonra ilk kez Son Mühür’e konuştu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Başkan Gençtürk, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attıklarını belirtti. Turgutlu halkına çağrıda bulunan Gençtürk, hiç kimsenin Zeynep Mestan’a karşı ön yargıyla yaklaşmaması gerektiğini, Turgutluspor’un eski günlerine döneceğini vurguladı. Türk futbolunda kurumsallaşmanın önemine değinen Gençtürk, profesyonelleşmeye vurgu yaptı.

“Turgutluspor eski günlerine dönecek”

Turgutluspor’un eski günlerine döneceğini, antrenör Zeynep Mestan’a önemli bir fırst vererek Türk futbolunda ilke imza attıklarını belirten Turgutluspor’un Başkanı Yılmaz Gençtürk, “Öncelikle; bu konu üzerinde gösterdiğiniz ilgi ve değer için Son Mühür Gazetesine teşekkür ederim… Turgutluspor’u eski, şaşalı günlerine geri döndürmeyi istiyoruz. Marka değeri olan camianın, markasını daha da yükseltmek için Turgutluspor’a talip olarak hızlı bir şekilde adım attık. Zeynep Mestan hocamız; daha önceden futbol oynayan, kendisini aile dostumuz olarak gördüğümüz, başarılı bir arkadaşımıza fırsat tanımak istedik. Türkiye’de bir Süper Amatör Lig takımında, kadın antrenörün takımın başında olabileceğini ve bunu başarabileceğini herkese göstermek istedik. Kendisine inancımız ve desteğimiz sonsuzdur… Bu başarıyı hep beraber yaşayarak bizi şampiyonluğa taşıyacağından eminiz” diye konuştu.

“Ön yargılarınızdan kurtulun”

Zeynep Mestan ile anlaştıktan sonra sosyal medya üzerinde hareket içeren mesajları aldıklarını söyleyen Turgutluspor’un Başkanı Yılmaz Gençtürk, “Yönetim Kurulu olarak hocamızı her zaman destekliyoruz. Şampiyonluklar yasacağız… Herkesin bize sahip çıkarak, destek olmalarını, ön yargılarından kurtulmalarını rica ediyoruz. Sosyal medya üzerindeki yorumları hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bizim amacımız; Turgutlu’yu eski günlerine dönmesini sağlayarak 1.Lig tecrübesine sahip olmasını istiyoruz. 1.Lig’e çıkmak için elimizden her şeyi yapacağız. Biz bu işe baş koyduk… Hiçbir şüphemiz yok. Herkesi Zeynep hocama ve takımı desteklemeye bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Turgutlu olarak 3.Lig’i hedefliyoruz”

Turgutlu halkı, taraftarlar, teknik ekip ve yönetim olarak ilk önce 3.Lig’i hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz Gençtürk, “Turgutluspor’u kurumsal olarak yönetmek istiyoruz. Altyapılara, spor okulu faaliyetleriyle yeni öğrencileri kazandırmayı hedefliyoruz. Turgutlu’daki potansiyeli ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu formayı giymenin gururunu ve heyecanını oyuncularımızda görmek istiyoruz. Tüm amacımız; kurumsal bir takım kurarak altyapı ve tesisleriyle örnek bir kulüp olmayı amaçlıyoruz. Uzun vadede; teknik ekibimiz ve yöneticilerimizle hepimiz el ele vererek Turgutlu halkıyla, taraftarlarımızla 3.Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. İki yıl içerisinde bunu başarmayı istiyoruz. Yapacağımız girişimlerle ve projelerle Turgutlu’da yaşayan bütün gençler bu formayı giymek için yarışacak” ifadelerini kullandı.

“Zeynep hocamıza inandım”

Zeynep Mestan’a her zaman inandığını ve güvendiğini belirten Başkan Gençtürk, “Teknik ekip yapılanmasında kadroyu oluştururken alanında uzman isimlere yer verdik. Sadece Zeynep hocamız değil diğer antrenörlerle de aile dostumuz… Zeynep hocamızla oturduğumuzda benim önüme getirdikleri planlamada; yapacaklarını gördüğümde kesinlikle şans verilmesi gerektiğini düşündüm. Futbol tutkusu ve projeleri bizleri heyecanlandırdı. Türkiye’de bir ilke imza atacağını, bizi 3.Lig’e çıkarabileceğini gördüğüm için kendisine inandım. Bu başarıyı yakalayabileceğine inandığım için kendisiyle çalışmak istedim. Toplumlumuzda bazı kesimler, spor kulüplerinde kadın antrenörlerin olmaması gerektiğini düşünüyor. Bu kesinlikle çok yanlış bir düşüncedir. Başarılı futbolculuk kariyerinden sonra antrenörlükte önemli bir fırsat geldi. Umarım bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirir” dedi.

“Kurumsallaşmak için profesyonel kişilerle çalışmalısınız”

Spor kulüplerinde profesyonelleşmemenin önemine değinen, kurumsal kimlik için kurumsal insanlarla çalışması gerektiğini belirten Başkan Gençtürk, “Kurumsal bir hale gelebilmek için profesyonel insanlarla çalışmalısınız. Türkiye’de bunun çok örnekleri var. Ülkemizdeki iyi şirketleri aileler değil iyi müdürler ve başarılı kişiler üst seviyeye taşıyor. Ekibimle konuştuğumda; altyapılardan oyuncu yetiştirebilirsek A takıma oyuncu çıkardığımızda kurumsallaşabiliriz dedik. Bütün projelerimizin ortaya çıkışı böyle oldu. Turgutlu’da potansiyeli olan çocukları keşfederek onlara şans vermek istiyoruz. Kurumsal bir ekiple kurumsal insanlarla Turgutluspor ile işlere imza atacağız” diye konuştu.

“Bende Kasabalıyım”

Kendisinin de artık Turgutlu’dan biri olduğunu, taraftarlardan ve camiadan her zaman destek beklediklerini söyleyen Başkan Gençtürk, “Kimse önyargılarla yaklaşmasın! Başarısızlık halinde hesap sorabilirler. Bir başlayalım, görelim… Turgutluspor, kısa sürede nasıl en iyi seviyeye çıktığını herkes bariz bir şekilde görecek. Önyargıları bıraksınlar, bizleri desteklesinler. Bizim, hiç kimseden maddi desteğe ihtiyacımız yok. Manevi açıdan bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Bizlere önem verdiğiniz için kadının futbolda önemini bildiğinizden dolayı Son Mühür Gazetesine teşekkür ederim. Turgutlu’nun ‘Kasaba’ diye adlandırıldığını biliyorum. Bende artık bir kasabalıyım. Kimsenin şüphesi olmasın! Bende Turgutluspor sevdalısıyım. Her zaman bizim yanımızda dursunlar. Çok büyük işler yapacağız” diye sözlerini sonlandırdı.