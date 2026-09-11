Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi’nde uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya geçildi. 137 konuttan oluşan ve yaklaşık 420 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin temel atma töreni, mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, bürokratlar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Valisi vahdettin Özkan: Mutlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen projenin mahalle sakinleri için hayırlı olmasını dileyen Vali Vahdettin Özkan, insanların geleceğe güvenle bakabilmesinin ve yarından emin olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Çocuklara güvenli bir gelecek bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Özkan, deprem riskine karşı güvenli konutlarda yaşamanın önemine dikkat çekti.

Afet bölgelerinde yaşananların şehirlerin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Özkan, vatandaşların güvenli ve sağlıklı çevrelerde yaşama beklentisinin karşılanması için devletin ilgili kurumlarıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kentsel dönüşümün Türkiye genelinde önemli bir program olarak sürdürüldüğünü söyleyen Özkan, dönüşümün yalnızca konutların yenilenmesinden ibaret olmadığını vurguladı. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi, mahalle kültürünün korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakılmasının da kentsel dönüşümün önemli unsurları olduğunu dile getiren Özkan, Manisa’da afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı kurumların, yerel yönetimlerin ve vatandaşların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Özkan, Mutlu Mahallesi projesi nedeniyle TOKİ Başkanlığına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.

Manisa milletvekillerinin de kentin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Özkan, Mutlu Mahallesi sakinlerinin daha güvenli ve kaliteli yaşam alanlarını hak ettiğini ifade ederek kentsel dönüşüm çalışmalarının Manisa’nın diğer bölgelerinde de devam etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise Mutlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca bir bina yapımından ibaret olmadığını belirten Tamer Akkal, vatandaşların güvenli bir geleceğe kavuşması açısından önemli bir adım atıldığını söyledi. Kentsel dönüşümün eski yapıların yenilenmesinden çok daha geniş bir anlam taşıdığını ifade eden Akkal, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, mahalle kültürünün korunması ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesinin dönüşümün temel amaçları arasında bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde sosyal konut, afet konutu ve kentsel dönüşüm alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Akkal, Mutlu Mahallesi’nde de uzun süredir güvenli konut beklentisi bulunduğuna dikkat çekti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ailelerin daha güvenli yapılarda yaşayacağını, çocukların ise daha sağlıklı yaşam alanlarına kavuşacağını ifade eden Akkal, Manisa genelinde yaklaşık 7 bin 500 sosyal konut planlandığını açıkladı.

Deprem ve kentsel dönüşüm konularının ertelenemeyecek meseleler olduğunu vurgulayan Akkal, şehirlerin afetlere dayanıklı, çevreye duyarlı ve sosyal donatıları güçlü hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Mutlu Mahallesi’nde atılan temelin Manisa’nın geleceği açısından önemli olduğunu belirten Akkal, projeye katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, ilgili kurumlar ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Akkal, projenin mahalle sakinleri başta olmak üzere Yunusemre ve Manisa için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur yaptığı açıklamada ise Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Murat Baybatur, deprem bölgesinde yaşanan yıkımı yerinde gördüğünü belirterek devletin afet sonrasında bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Vatandaşların deprem konusunda endişe yaşamaması gerektiğini ifade eden Baybatur, güçlü devlet ve güçlü yönetim anlayışıyla güvenli yaşam alanları oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Mutlu Mahallesi’ndeki dönüşüm sürecinin daha önce başlatıldığını hatırlatan Baybatur, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinin daha güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yerel seçimlerin ardından projenin ilerlememesi üzerine milletvekilleri ve teşkilat olarak harekete geçtiklerini belirten Baybatur, Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz’ın da vatandaşlar ve muhtarlarla görüşerek sürecin yeniden ilerlemesine katkı sağladığını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından gerekli adımların atıldığını aktaran Baybatur, Manisa milletvekilleri olarak süreci birlikte takip ettiklerini söyledi. Tamer Akkal, Mücahit Arınç ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da çalışmalara katkı sunduğunu belirten Baybatur, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, teşkilat mensupları, ilgili kurumlar ve yüklenici firmaya teşekkür etti.

Baybatur, konuşmasında Manisa’nın önemli tarım ürünlerinden kuru üzümün fiyatına da değindi. Üreticilerin piyasadaki fiyatlardan duyduğu rahatsızlığın farkında olduklarını belirten Baybatur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte ilgili bakanlıkla görüşerek fiyat konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve sürenin uzatılması için girişimde bulunacaklarını söyledi.

Mutlu Mahallesi ile birlikte Lalapaşa Mahallesi’nde de dönüşüm beklentisinin bulunduğunu ifade eden Baybatur, Lalapaşa’daki sürecin bazı itirazlar nedeniyle askıya alındığını hatırlattı. Mutlu Mahallesi’nde dönüşümün başladığını belirten Baybatur, Lalapaşa için de çalışmaların yeniden gündeme alınacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Manisa’ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Lalapaşa’da da inceleme yapılabileceğini belirten Baybatur, bölgedeki sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Projenin 137 konuttan oluştuğunu ve yaklaşık 420 milyon TL yatırım değerine sahip olduğunu belirten Baybatur, hak sahiplerinin güvenli ve huzurlu konutlara kavuşması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Yaşanan hukuki süreçler ve belediye değişikliği nedeniyle bazı çalışmaların aksadığını dile getiren Baybatur, devlet kurumları, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile ilgili tüm birimlerin süreci yakından takip ettiğini kaydetti.

Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Kaymaksız: Projenin temelinin atılmasının mahalle açısından büyük önem taşıdığını belirten İsmail Kaymaksız, çalışmayı mahalle adına devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendirdi. Projenin herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasını temenni eden Kaymaksız, çalışmaların tamamlanmasının ardından anahtar teslim töreninin de yine mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştirilmesini istedi.

Kaymaksız, süreç boyunca destek veren AK Parti Manisa milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 137 konutluk Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı. Yaklaşık 420 milyon TL yatırım bedeline sahip projenin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerinin modern, güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşması hedefleniyor.