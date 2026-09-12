Son Mühür / Yapılan düzenleme sonrasında Manisa-İzmir hattında sivil yolcu ücreti 140 TL’ye yükselirken, öğrenci tarifesi ise 120 TL olarak belirlendi. Böylece daha önce 120 TL olan sivil yolcu ücreti 20 TL, 100 TL olan öğrenci ücreti ise 20 TL artmış oldu.

Yeni tarifeyle birlikte özellikle her gün Manisa ile İzmir arasında ulaşım sağlayan vatandaşların yolculuk maliyetleri de arttı. Öğrenciler için de ulaşım ücretindeki artış dikkat çekerken, öğrenci tarifesinden yararlanmak isteyen yolcuların öğrencilik durumlarını gösteren öğrenci kartlarını ibraz etmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

Manisa-İzmir arasında düzenli olarak seyahat eden vatandaşlar, yeni ücret tarifesiyle birlikte ulaşım giderlerinin arttığını ifade ederken, öğrenciler de yapılan zam nedeniyle oluşan yeni fiyatların bütçelerini etkileyebileceğini belirtiyor.

Yeni düzenlemeyle Manisa Seyahat’in Manisa-İzmir hattındaki ücret tarifesi sivil yolcular için 140 TL, öğrenciler için ise 120 TL olarak uygulanmaya başladı.