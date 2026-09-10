Son Mühür / Manisa’da tarımsal üretimin önemli unsurlarından biri olan üzümde yaşanan sorunların çözümüne yönelik temaslar sürüyor. MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Manisa ve çevresindeki üzüm üreticilerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar ele alındı. Ürünün pazarlanması, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik talepler Bahçeli’ye aktarıldı. Uçak, görüşmede üreticilerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin hazırlanan kapsamlı raporları da Bahçeli’ye sundu. Üzüm üreticilerinin mevcut koşullar nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Uçak, çözüm için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devreye girmesi gerektiğini gündeme getirdi.

TMO’nun sürece dahil olmasının üreticilerin ürünlerini değerlendirebilmesi ve alın terinin karşılığını alabilmesi açısından önem taşıdığını belirten Uçak, Manisa’daki üreticilerin taleplerinin ilgili mercilere ulaştırılması konusunda girişimlerini sürdürdü.

Görüşmede Bahçeli’nin aktarılan sorunlarla yakından ilgileneceğini ve gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ettiği belirtildi. Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Uçak ise Manisa’nın ve tarım üreticilerinin yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.