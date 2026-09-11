İzmir-Ankara D300 karayolunun Kula geçişinde dün gece adeta can pazarı yaşandı. Saat 23.00 sıralarında Esenyazı Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada, gençlerin bulunduğu kamyonet tıra arkadan saplandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Esenyazı Mahallesi’nden ana yola çıkarak İzmir yönüne dönmeye çalışan P.G. yönetimindeki 45 AKZ 154 plakalı tıra, Uşak istikametinde seyreden Sadık Karaduman (21) idaresindeki 34 MIY 971 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddeti korkunçtu. Kamyonet adeta hurda yığınına dönerken, içindeki 5 genç araçta sıkışıp kaldı.

Zamana karşı kurtarma operasyonu

Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye adeta ekipler yağdı. Sağlık, polis ve jandarma araçlarının siren sesleri geceyi bölerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri zamana karşı amansız bir mücadele başlattı.

Demir yığınına dönen araçtan tek tek çıkarılan gençler, hemen hazırda bekleyen ambulanslara sevk edildi. Ancak acı haber çabuk geldi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Ramazan Oslu, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Henüz hayatının baharındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.

4 genç ağır yaralandı

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Sadık Karaduman (21) ile diğer yolcular Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21), Kula'daki ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Araçtan çıkarılan diğer ağır yaralı Ahmet Altürk ise doğrudan Salihli’de tedavi altına alındı. Hastanelerden gelen bilgiler, gençlerin durumunun kritik olduğunu gösteriyor.

Kaza nedeniyle D300 karayolunun Uşak yönü bir süre trafiğe tamamen kapandı. Araçların kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten, kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri tır sürücüsü P.G.'yi gözaltına alırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

