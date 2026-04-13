Son Mühür / Osman Günden - İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar ve cevaplar gelmeye devam ederken, bir açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef alan Aksoy, "Yine her sıkıştığında kullandığı taktiğine sarılmış!" dedi.

Şebnem Bursalı Aksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, yine her sıkıştığında kullandığı taktiğine sarılmış. Kendi beceriksizliğini, “kredi anlaşmaları İzmir milletvekilleri tarafından engelleniyor” iftirasıyla örtmeye çalışması nafile bir çaba! Zira biz AK Parti milletvekilleri olarak, Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı ile birlikte her zaman yapıcı bir politika yürüttük.Artık İzmirli hemşehrilerimiz “engelleniyoruz” bahanesinden sıkıldı. İzmir’in yararına olan işlerde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bugüne kadar bu böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Sayın Tugay’a bir kez daha sesleniyoruz: Artık sıradanlaşan bahanelere sığınmayın, işinizi yapın!"