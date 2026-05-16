CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a “Sayın İnan, şimdi çıkıp hangi yüzle ahlaktan bahsediyorsunuz? Utanmalısınız. Halkımızı bu hale getirdiniz için utanmalısınız" sözlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan tepki geldi.

“Önce ahlaksızlığın hesabını sormalı”

CHP İl Başkanı Güç’e Uşak ve Bornova hatırlatması yapan AK Parti İl Başkanı Saygılı, “Uşak’taki belediye başkanlarının “gönül ilişkilerinin” finansmanı için Bornova Belediyesi'nde bankamatik personel istihdam edenlere hesap soracaklarına, iki gün sonra Bornova Belediyesi'nin programına koşarak katılan CHP İl Başkanı, önce bu açık ahlaksızlığın hesabını sormalı, ardından çıkıp ahlak dersi vermeye kalkmalıdır” dedi.

“Eğer biraz utanmanız varsa…”

“Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ise Genel Başkanınızın anladığı dilden konuşmaktadır” ifadelerini kullanan İl Başkanı Saygılı, “Hak eden, hak ettiği cevabı alır. Eğer biraz olsun utanma duygunuz varsa, kendi belediyenizde dahi itiraf edilmiş bu bankamatik düzeninin hesabını verin; ondan sonra konuşun” mesajı verdi.