İzmir’in Bornova ilçesinde çalışan emekli trafik polisi resmen dehşeti yaşadı. Yakın koruma olarak işe başlayan 50 yaşındaki Ümran Merttürk, eski işvereni K.K.’ye ait bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Merttürk’ün vücuduna tam 80 dikiş atıldı. Kafa derisinin bir bölümünü de kaybeden kadın, eski işverenince tedavi giderlerinin de üstlenilmediğini ifade ederek eski patronu hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Olay, 20 Ağustos 2025 tarihinde Bornova'da bir evde yaşandı. Bir boya ve yalıtım teknolojileri şirketinin yönetim kurulu başkanı K.K.’nin yanında şoför ve yakın koruma olarak işe giren Merttürk, iddiaya göre iş tanımının dışındaki işleri yapması için zorlandı. Patronunun emirleri doğrultusunda konuttaki bitkileri sulamak ve evde bulunan Amerikan Akita cinsi köpeğe bakmak için adrese giden Merttürk, hayvana mamasını verdiği esnada bir anda saldırıya uğradı. Yüzünden, başından ve vücudunun pek çok noktasından darbeler alan kadını, çevredeki vatandaş güçlükle kurtardı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Merttürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

“İşimi kaybetmemek için yapmak zorunda kaldım”

Saldırı sonrası hem bedenen hem de psikolojik olarak ciddi yaralar aldığını ifade eden Merttürk, “Bana köpeğin bakımı ve çiçek sulama işleri teklif edildiğinde, köpek bakımıyla ilgili hiçbir eğitimimin olmadığını söylemiştim. Kendileri köpeğin çok uysal olduğunu söyledi. Amerikan Akita cinsi 6-7 yaşlarında bir köpek. 4 ay önce işe başlamıştım. İşimi kaybetmemek adına yapmak zorunda bırakıldım. Olay günü Bornova'daki konutlarına gittim. Köpek, mamasını verdikten bir süre sonra saldırdı, o sırada düştüm. Karnımı, ellerimi ve yüzümü ısırdı. Kanlar içinde kaldım. Bu sırada köpeğin üst çenesini tutmayı başardım. Yardım istedim. Sesimizi duyan çevredekiler yardıma geldi" dedi.

“Sadece ayağımla ilgili tedaviyi karşıladılar”

Saldırı sırasında bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiğini de belirten Merttürk, "O an gerçekten öleceğimi hissettim ama Allah yardım etti. Şikayette bulundum, çünkü tedavi masraflarımı karşılamadılar. Sadece ayağımla ilgili tedaviyi karşıladılar. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Benim bu hale gelmeme sebep olan insanların adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Sonuçta ben de bir hayvanseverim ama bundan sonra köpeklere daha temkinli yaklaşacağım. Şirket sahibinin yanında çalışan personelin, köpek kadar değeri yok. Bu durum beni çok üzdü" diye konuştu.