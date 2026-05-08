Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İnciraltı Mahallesi sınırlarında yer alan büyük ölçekli bir taşınmazın kiralanması amacıyla ihaleye çıkıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Mustafa Kemal Salih Bulvarı üzerinde yer alan toplam 12 bin 661 metrekarelik mağaza alanını 10 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor.

İhale kapsamında taşınmazın 8 bin 180 metrekarelik kısmı açık, yaklaşık 5 bin metrekarelik kısmı kapalı alan olarak tanımlandı. Taşınmazın kullanım hakkı için yapılacak ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi. Belediye tarafından açıklanan bilgiye göre yıllık tahmini kira bedeli 18 milyon TL artı KDV olarak belirlendi. İhaleye katılacak isteklilerin yatırması gereken geçici teminat tutarı ise 652 bin TL oldu.

Son başvuru 20 Mayıs

Mustafa Kemal Salih Bulvarı'nda bulunan taşınmaz için ihale, 'kapalı teklif usulü' ile gerçekleştirilecek. İhale için son başvuru tarihi 20 Mayıs 2026 saat 12:00 olarak duyuruldu. Başvuruların belirtilen süre içerisinde belediye teslim edilmesi gerekiyor. İhale şartnamesi ve taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere belediyenin ilgili birimlerinden ulaşılabileceği bildirildi.