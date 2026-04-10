Son Mühür- Gaziemir Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda, 2025 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, Meclis Başkanvekili Hazel Öztürk Işık’ın konuşma sürelerine getirdiği kısıtlamaya sert bir dille karşı çıkarak, mecliste mevzuata aykırı hareket edildiğini belirtti.

"Gaziemir zamandan daha değerli"

Faaliyet raporu üzerine yapılacak sunumlar öncesinde konuşma sürelerinin sınırlandırılacağını açıklayan Başkanvekili Işık’a yanıt veren Nail Kocabaş, zamanın kıymetli olduğunu ancak Gaziemir’in menfaatlerinin çok daha öncelikli olduğunu vurguladı. Meclis üyelerinin fikirlerini serbestçe ifade etmesinin engellenmemesi gerektiğini savunan Kocabaş, kısıtlayıcı uygulamaların demokratik tartışma ortamına zarar verdiğini belirtti. AK Partili üye, yönetimin bu tavrının bir meclis başkanına yakışmadığını ifade ederek, keyfi kararlardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

5393 Sayılı Kanun hatırlatması ve hukuk vurgusu

Meclis kürsüsünden yasal mevzuatı hatırlatan Kocabaş, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 11. maddesinin açık olduğunu dile getirdi. İhtisas komisyonları ve siyasi parti grupları için belirlenen 20’şer dakikalık konuşma sürelerinin, bütçe ve program görüşmelerinde iki katı olarak uygulanması gerektiğini savunan Kocabaş, bu sürelerin artırılmasının yönetimin inisiyatifinde değil, yasal bir zorunluluk olduğunu iddia etti. Hukuk devletinin kurallarının meclis çatısı altında çiğnendiğini öne süren Kocabaş, "Size doğruyu ve kanunu gösteriyoruz; arkadaşlarımızı konuşturmayarak demokratik haklarımızı engelliyorsunuz," dedi.

Emeğe saygısızlık ve hizmet eleştirisi

Dört gün boyunca titizlikle çalıştıklarını ve kapsamlı notlar hazırladıklarını belirten Nail Kocabaş, gösterilen emeğe saygı duyulmadığını ifade ederek faaliyet raporuyla ilgili detaylı sunumunu yapmayacağını açıkladı. Ortada somut bir faaliyetin bulunmadığını ve Gaziemir için 2025 yılının "kayıp yıl" olarak nitelendirildiğini söyleyen Kocabaş, CHP yönetimindeki belediyecilik anlayışının eleştirilere tahammül edemediğini savundu. Büyükşehir Belediyesi’nin 2011’den bu yana bitirilemeyen planlarını da eleştiren Kocabaş, mülkiyet ve tapu sorunlarının asıl kaynağının bu planlama eksikliği olduğunu belirtti.

Tahammülsüzlük ve manipülasyon iddiaları

Meclis oturumundaki yönetim anlayışını "tahammülsüzlük" olarak tanımlayan Kocabaş, konuşmasının sık sık kesilmesine ve mikrofonunun kapatılmasına tepki gösterdi. Meclis içerisinde manipülatif ve tahrikkar bir dil kullanıldığını belirten Kocabaş, haksız bulduğu bu yönetim tarzını ve muhalefetin sesinin kısılmasını kamuoyunun vicdanına bıraktığını söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. Oturumda yaşanan bu polemik sonrası, Cumhur ittifakı Gaziemir Belediye Meclisi salonunu terk etti.

"Aslında bu saldırgan tavrı doğal karşılıyorum"

Meclisteki gerilim sonrası Son Mühür'e konuşan AK Partili Nail Kocabaş, "Meclis başkanının meclis iç yönetmeliğine ve tüzüğe açıkça aykırı hareket etmesi, demokratik işleyişe vurulmuş bir darbe. Bizler de bu hukuk tanımaz tavra karşı haklı tepkimizi ortaya koyduk. Mevzuat gereği, faaliyet raporu gibi özel ve kritik gündemlerde konuşma sürelerinin iki katına çıkarılması gerekir. Geçtiğimiz yıl bu kuralı hatırlatmış olmamıza rağmen, baskıcı ve antidemokratik uygulamalarda ısrar edilmesi, yönetimdeki tahammülsüzlüğün ulaştığı boyutu gösteriyor.

Sadece süre kısıtlamasıyla da yetinilmeyip hem şahsımın hem de çalışma arkadaşlarımın sözleri defalarca kesildi. Kendi beceriksizliklerini ve yönetim zafiyetlerini, muhalefetin sesini kısarak örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu antidemokratik tutuma ve tahammülsüz yönetim anlayışına meşruiyet kazandırmamak adına meclis salonunu terk ettik. Aslında bu saldırgan tavrı doğal karşılıyorum; zira ortada savunulacak bir hizmet, anlatılacak bir faaliyet ya da yerine getirilmiş bir vaat yok. Hizmetsizliğin ve vizyonsuzluğun üzerini gürültüyle kapatmak istiyorlar. Ne yazık ki Gaziemir, bu yönetim anlayışıyla bu dönemde çok büyük bir kayıp yaşıyor." ifadelerine yer verdi.