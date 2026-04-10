Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi Nisan ayı olağan ikinci oturumu gerçekleşti. Başkan Helil Kınay öncülüğünde gerçekleşen meclis toplantısında faaliyet raporu okunurken, muhalefet grubu söz konusu raporun eksik ve hatalı olduğunu savunarak, Kınay’ı sert bir dille eleştirdi.

Fırat Eroğlu: Faaliyet raporu Helil Kınay’ın fotoğraf albümü gibi

Faaliyet raporuyla ilgili fikirlerini sunarak, Başkan Helil Kınay’ı eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “Gerçekten belediyede emek sarf eden kamu malına sahip çıkan, bu görevi hakkıyla yapan bu kitapçığa emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz. Ancak bu kitapçık Helil Kınay’ın fotoğraf albümü gibi, biz bu duruma alışkınız. Bizim belediyemiz zaten Helil Kınay’ın firması gibi bir noktaya gelmiştir. Burada kendisi bütçenin çoğunluğunu bu şekilde harcayıp insanların harcamalarını görmezden gelebilir bizim zaten bir beklentimiz yoktu.

Para nasıl çarçur edilir faaliyet raporumuza bakabilirler. Proje olarak kafe kurguladık demişler ve fotoğraf koymuşlar. Olmayan şeyleri koymuşlar, fen işlerinin bu sene gerçekleşen bütçesi 18 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşmiş. Bizim bütçemiz 4,5 milyar TL’dir. Bu paranın içinde 18 milyon TL binde dört yapar. Yüzdelik dilimde ise 0.4 yapar. Bunun altını çizme nedenim asfaltla ilgili ciddi noksanlıklarımız olmasındandır. Bu kentte bir belediye başkanı hiçbir iş yapmasın, yolları toplasın, çöpleri toplasın yeter insanlar artık kentimizde bu noktaya geldiler.” dedi.

“Biz doğruları konuşuyoruz”

Konuşmasında Karabağlar Belediyesi’nden maaş aldığı iddia edilen CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa’yı eleştiren AK Partili Eroğlu, belediyenin yalnızca para harcamak için aktivite yaptığının altını çizerek, “Solumda CHP’nin ilçe başkanı var, ilçe başkanı çalışmadan belediyeden para alıyor. Benim konuştuğum şeylerden rahatsız olan kişilerin sesi çıkıyor çünkü biz doğruları konuşuyoruz.

Eğer yapılan parkların bankları tekrar tekrar boyanıyorsa belediyenin parası çarçur ediliyor demektir. Bizim kentimizin bütçesi on yıl boyunca maaş alıp işe gelmeyen ilçe başkanı var. Belediyede mükerrer fatura olan işler var. Belediyemiz 2025 yılında yapılan işlerde doğrudan teminde geçmiş dönemlerde yapılan işleri bir daha verdi. Bunu yaptığı için bizim paramız çarçur ediliyor. Konser olsun bunlara karşı değiliz ama bizim temel ihtiyacımız olan bir şey var iken bizim bu paraları bu şekilde harcamamız doğru değildir. Sadece para harcamak için aktiviteler yapıyor. Görünen köy kılavuz istemez, Karabağlar Belediyesi budur. Gerçekten işini düzgün yapan herkese saygım sonsuz.” şeklinde konuştu.

Ömer Ökten: Halkımızın faydasına çalışmalar yaptık

AK Partili Eroğlu’na yanıt veren ve faaliyet raporunu değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ömer Ökten ise “Karabağlar Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu belirlenmiş olup bu yılda halkın faydasına çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. İlçemizde imarla ilgili çalışmalar altında uygulanan denetim ve kentsel dönüşüm çalışmaları aksatılmadan yapılmıştır. İlçemizde bulunan birçok riskli alanın 160 hektarlık kısmında kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştır. Fen işleri müdürlüğümüzce cadde ve asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bütün mahallelerimizde kaldırım çalışması gibi bakım onarım çalışmaları yürütülmüştür. Bunların nerelerde yapıldığı da raporda yer almaktadır. Giderleri kısmamıza rağmen hiçbir hizmetimizde aksama olmamıştır ve mali disiplin sağlanmıştır. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.