Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan acı olay, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 1 öğretmen ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırı sonrası bölgede güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ediyor. Yaşanan bu büyük trajedinin ardından, güvenlik endişesi taşıyan vatandaşlar arasında il genelinde okulların 1 hafta süreyle tatil edileceği söylentileri gündeme geldi. Peki, bu hafta okullar tatil mi? 20-24 Nisan arasında okul var mı, ders işlenecek mi? İşte yanıtı...

20-24 NİSAN BU HAFTA OKULLAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı bulan "okullara 1 hafta ara verilecek" iddiaları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Şu an itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Kahramanmaraş Valiliği tarafından il genelini ya da Türkiye genelini kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle, yeni bir resmi duyuru yapılmadığı sürece 20-24 Nisan haftasında okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine planlandığı gibi devam edilecek.

SADECE SALDIRININ YAŞANDIĞI OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş genelinde resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Ancak saldırı yapılan Ayser Çalık Ortaokulu için özel bir tedbir devreye alındı. Emniyet güçlerinin ve adli mercilerin yürüttükleri soruşturma nedeniyle sadece Ayser Çalık Ortaokulu'nda okullar tatil edildi.

SENDİKALAR TEPKİ İÇİN İŞ BIRAKTI

Eğitim kurumlarını hedef alan ve büyük can kaybına yol açan bu vahim saldırı sonrası eğitim camiası da tek yürek oldu. Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Sen gibi yetkili sendikalar, okullardaki güvenlik zafiyetine ve şiddete dikkat çekmek amacıyla 15-16 Nisan tarihlerini kapsayan iş bırakma kararları aldı. Sendikaların tepki amaçlı aldığı bu eylem kararları ülke genelinde bazı okullardaki ders işleyişini etkilese de bu durum bakanlık tarafından ilan edilmiş genel bir resmi tatil anlamına gelmiyor.