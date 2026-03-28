Türkiye’nin "yavaş şehir" hareketindeki öncüsü Seferihisar, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı’nı başlattı. Sığacık’ta düzenlenen ve ülkenin dört bir yanındaki 30 farklı belediyeden yaklaşık 80 temsilcinin katıldığı bu büyük buluşma, yerel kalkınma modelinin Türkiye’deki en geniş kapsamlı zirvelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.

Açılış kürsüsüne çıkan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cittaslow kavramının sadece bir unvandan ibaret olmadığını, bunun aslında doğayla barışık ve kaliteli bir kent yaşamını hedefleyen derin bir felsefe olduğunu belirten Yetişkin, Seferihisar’ın bu yoldaki öncü rolünün getirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı. Dayanışma ağının her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Yetişkin, yerel değerlerin korunmasının bu anlayışın temel taşı olduğunu ifade etti.

Ortak vizyonla hareket vurgusu

Toplantıda söz alan Cittaslow Türkiye Koordinatör Vekili ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise ağın büyüme ivmesine vurgu yaptı. Geyikçi, belediyeler arası kurulan bu sıkı iş birliğinin, kentlerin özgün kimliklerini muhafaza ederek gelişmeleri adına hayati bir model sunduğunu söyledi. Yerel üretimin desteklenmesi ve ortak bir vizyonla hareket edilmesinin, Türkiye’deki tüm sakin şehirleri geleceğe daha dirençli taşıyacağını belirtti.

Başkan Yetişkin, konuşmasının devamında bu sürecin Türkiye’ye taşınmasında emeği geçen Tunç Soyer’e teşekkürlerini ileterek, bu yolculuğu bir bayrak yarışı olarak gördüklerini söyledi. Başlangıçta "yavaş şehir" modeline temkinli yaklaşan ilçe halkının, zamanla bu kimliği tamamen benimsediğini ve bugün bu değerlerin korunmasının bizzat vatandaşlar tarafından talep edildiğini aktardı. Cittaslow felsefesinin kadınların ekonomiye katılımını ve yerel pazarların canlanmasını sağladığını hatırlatan Yetişkin, Seferihisar’ın sunduğu bu modelin aslında "doğru ve iyi yaşamın" adresi olduğunu savundu.

Deneyim aktarımında bulunuyorlar

Çok sayıda ilçe belediye başkanının yanı sıra Antalya ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, Sağlıklı Kentler Birliği ve Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı gibi kurumların da temsil edildiği organizasyonda, katılımcılar deneyim aktarımında bulunuyor. Program süresince gerçekleştirilecek oturumlarda sürdürülebilir gastronomi rotaları, iyi uygulama örnekleri ve teknik incelemeler masaya yatırılacak. Seferihisar’da filizlenen bu ruh, düzenlenen oturumlarla Türkiye’deki sakin şehir hareketinin rotasını belirlemeye devam edecek.