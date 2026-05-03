Osman Günden / Son Mühür - AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya X hesabından paylaştığı bir videoda, Konak Halkapınar bölgesinde yan yana duran iki farklı projeyi kıyasladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı ancak üç belediye başkanı değişmesine rağmen hala tamamlanamayan Halkapınar Yeraltı Metro Depolama Tesisi’ni hedef aldı. Bu projeyi, hemen yanı başında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yalnızca iki buçuk yılda bitirilen Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu ile karşılaştıran Kaya, "Birileri zamanı tüketir, birileri de eser üretir" ifadeleriyle belediyenin yönetim anlayışını eleştirdi.

Kaya’nın "İzmir'in kaybedecek bir saniyesi bile yok" çıkışına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ise jet hızıyla bir açıklama geldi. İZBB resmi sitesinden yapılan açıklamada, projenin durmadığı ve devam ettiği vurgulanarak "Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi hızla ilerliyor" mesajı verildi.

Mahmut Atilla Kaya X hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

''İzmir’de, Konak'ta, Halkapınar'da yan yana duran iki yapıdan bahsetmek istiyorum. Bu iki yapı, yan yana dursa da bize iki farklı vizyonu, iki farklı yönetim anlayışını gösteriyor.

Bir tarafta, 2016 yılında büyük beklentilerle başlatılan Halkapınar yeraltı metro depolama projesi. Aradan geçen yaklaşık on yıl boyunca her bütçede olan, her yıl “çalışmalar sürüyor” denilen, fakat bir türlü nihayete erdirilemeyen bir iş. Üç belediye başkanı değişti, on yılı aşkın bir süre geçti ama proje hâlâ tamamlanamadı.

Diğer vizyona bakalım: Hemen onun yanında, Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından sadece iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuz var. Bugünün rakamlarıyla yaklaşık 1 milyar 300 bin TL'lik maliyeti, 15 bin metrekarelik modern kapalı alanı ve binlerce gence, sporcuya hizmet veren somut bir eser.

Aynı şehir, aynı coğrafya ama ortaya çıkan sonuçlar birbirinden tamamen farklı. Birinde yıllar geçip ilerleme gözükmezken, diğerinde plan irade ve ve disiplinle kısa sürede eser ortaya çıkıyor. Bu aslında, bakıldığında basit bir proje hikâyesi değil; iki ayrı yönetim anlayışının net bir göstergesi. İzmir’de mevcut diğer yönetim pratiği, kaynakların verimsiz kullanıldığı, süreçlerin uzadığı, sözlerin geciktiği bir döngüyü temsil ediyor. Yüzleşmemiz gereken nokta şu: Artık bu şehir ertelenen projeleri değil, zamanında tamamlanan yatırımları hak ediyor. Çünkü çeyrek asırdır İzmir’e kaybettirdiler. Artık İzmir’in kaybedecek bir saniyesi bile yok.''

İZBB'den jet hızıyla 'proje devam ediyor' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kaya’nın eleştirilerine yanıt vererek Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi projesindeki gecikmelerin belediyenin tercihi ya da iradesinden değil; ihale süreçlerine yapılan itirazlar, yargı kararları ve sahada ortaya çıkan teknik gerekliliklerden kaynaklandığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

“Halkapınar Yeraltı Araç Depolama Tesisi projesinde yaşanan gecikmelerin kaynağı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tercihleri ya da iradesi değil; ihale süreçlerine yapılan itirazlar, yargı kararları ve sahada ortaya çıkan teknik zorunluluklardır. İlk ihale kapsamında 2015 yılı sonunda sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmasına rağmen, açılan davalar ve Kamu İhale Kurumu kararları nedeniyle süreç yeniden değerlendirilmiş; proje ancak 2017 yılında yeniden başlayabilmiştir. Böylece yaklaşık 15 aylık zaman kaybı tamamen hukuki süreçlerden kaynaklanmıştır.

Sahadaki uygulama sürecinde, zemin ve mevcut altyapı koşullarına bağlı olarak projenin güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için ilave imalatların yapılması zorunlu hâle gelmiştir. Bu durum, mevcut sözleşme kapsamının aşılmasına ve işin tasfiye edilerek yeniden yapılandırılmasına neden olmuştur. Ayrıca 2019 yılında şantiyede meydana gelen iş kazası sonrasında yürütülen adli süreçler nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl boyunca sahada çalışma yapılamamıştır. Bu gelişmeler, projenin gecikmesinin teknik ve hukuki zorunluluklardan kaynaklandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bugün gelinen noktada proje yeniden ihale edilmiş, 2021 yılında sözleşme imzalanarak çalışmalar yeniden başlatılmış ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Tamamlandığında 115 metro aracına hizmet verecek, tamamen yer altında iki katlı ve 22 bin metrekarelik kapalı alana sahip stratejik bir tesis İzmir’e kazandırılmış olacaktır. İnşaatta fiziki ilerleme oranı yüzde 62 seviyesine ulaşmıştır.

Kamuoyunda yapılan bazı kıyaslamalar, projenin niteliğini ve teknik zorluklarını göz ardı etmektedir. Metro araçları için tamamen yer altında inşa edilen bu yüksek mühendislik yapısının, farklı ölçek ve yöntemlerle gerçekleştirilen başka projelerle karşılaştırılması sağlıklı değildir. Halkapınar Depolama Tesisleri, İzmir’in raylı sistem geleceği açısından kritik bir altyapı yatırımıdır ve süreç tüm zorluklara rağmen planlı şekilde ilerlemektedir.

Sonuç olarak, projedeki gecikmelerin ana nedeni teknik gereklilikler ve hukuki süreçler olup, idarenin doğrudan kontrolü dışında gelişen durumların doğurduğu zorunluluklardan kaynaklanmaktadır.”