Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Konak'ta Alsancak Dominik Caddesi, geçtiğimiz günlerde oldukça hareketli anlara sahne oldu. Konak Belediyesi’nin "Hepimizin Kalbi Aynı Atıyor" sloganıyla hayata geçirdiği sahiplendirme etkinliğinde, 11 can dost yeni ailesine kavuştu. Çocukların ve hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, 8 kedi ve 3 köpek ömürlük yuvalarına adım attı.

Çip ve aşı işlemleri ücretsiz yapıldı

Etkinliğin en dikkat çekici yanlarından biri, belediyenin sağladığı kolaylıklar oldu. Konak Belediyesi, sahiplenilen tüm can dostların çip ve aşı işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Bu durum, yeni yuva kuran hayvanseverlerin omuzlarındaki veterinerlik işlemlerini büyük ölçüde hafifletti.

Ziyaretçiler memnun ayrıldı

Alanda yer alan Caploonba, Temiz Mama, Dodo Pizza, Cutepet, Bobyland Köpek Oteli ve Paw Pedicure gibi duyarlı işletmeler de çeşitli hediyelerle destek verdi. Ziyaretçiler, temel komut eğitiminden besin takviyesine kadar birçok konuda destek alma şansı buldu.

Duygusal anlar da yaşandı

Günün en duygusal anları ise yeni sahiplenmelerde yaşandı. 12 yaşındaki köpeğini kaybettikten sonra uzun süre bekleyen Derya Öztürk, "Bugüne kısmetmiş," diyerek mutluluğunu dile getirdi ve herkesi barınakları ziyaret etmeye çağırdı. Bir diğer katılımcı Rolando Brodggiotti ise etkinliğe tamamen tesadüfen denk geldiklerini belirterek, "Arkadaşımıza uğramaya gelmiştik, bize de sürpriz oldu," dedi.