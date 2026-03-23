Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Meslek Fabrikası önünde yaptığı ikinci açıklamada AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ı hedef almasının ardından, İnan’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Tugay’ın, Meslek Fabrikası’na yönelik tahliye girişiminin siyasi olduğunu savunarak “fiziken direneceği” yönündeki sözleri üzerine konuşan İnan, hem İzmir’e bağlılığını vurguladı hem de belediye yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.,

“Bu kentin sokaklarında büyüdüm”

Kendisine yönelik eleştirilere doğrudan cevap veren Eyyüp Kadir İnan, İzmir’le olan bağını ön plana çıkararak, “Ben İzmir milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm” ifadelerini kullandı. İnan, özellikle kentin arka mahallelerinde yaşanan sosyal sorunlara dikkat çekerek, yerel yönetimin yıllardır İzmir’i ihmal ettiğini ileri sürdü.

Uyuşturucu ve gençler üzerinden eleştiri

Açıklamasında uyuşturucu kullanımı ve gençlerin yaşadığı sorunlara da geniş yer veren İnan, İzmir’de gençlerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu savundu. Kentte uyuşturucu tehdidinin büyüdüğünü öne süren İnan, çocuklarını ve gençlerini bu karanlık tablonun içinde kaybeden ailelerin acısının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

İnan, bu tablonun sorumluluğunu da belediye yönetimine yükleyerek, Tugay’a sert sözlerle yüklendi. Belediye yönetiminin uyuşturucu ile mücadelede gerekli iradeyi ortaya koymadığını iddia eden İnan, mevcut anlayışın bu sorunun derinleşmesine neden olduğunu savundu.

“Biz Yeşilay için mücadele ediyoruz”

Tepkisinin merkezine Yeşilay vurgusunu yerleştiren İnan,

"BİZ İSE YEŞİLAY İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ; ARAMIZDAKİ FARK TAM OLARAK BU!

TARİHE YEŞİLAY DÜŞMANI OLARAK GEÇECEKSİNİZ.

GENÇLERİMİZİ KURTARMAK İÇİN

PANZEHİRİMİZ YEŞİLAY'SA SONUNA KADAR YEŞİLAY…" dedi.