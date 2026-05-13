Son Mühür/ Osman Günden- Kemalpaşa siyasetinde sular ısınıyor. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in görevdeki iki yılını gündeme taşıyarak sert eleştirilerde bulundu.

Harcanan büyüm bütçeye rağmen ortada elle tutulur yatırım olmadığını savunan Yaşar, ilçenin iki yılının boşa gittiğinin altını çizdi.

"Böylesine büyük bir bütçeye rağmen..."

Belediyenin bütçe yönetimini eleştiren Metin Yaşar, yönetilen bütçe ile verilen hizmetin birbirini tutmadığını belirterek,

"Kemalpaşa Belediyesi son iki yılda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik bir bütçeyi yönetmiştir. Ancak böylesine büyük bir bütçeye rağmen ilçemizde vatandaşlarımızın doğrudan hissedebileceği kalıcı bir yatırımın ve güçlü bir icraatın ortaya konulamamış olması kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Verilen sözler unutulmuş projeler rafa kaldırılmıştır"

Seçim zamanında vatandaşa sözü verilen projelerin bir türlü faaliyete geçirilmediğini söyleyen Yaşar, "Seçim döneminde kamuoyuna duyurulan projelerin aradan geçen iki yıllık süreye rağmen hayata geçirilmediği görülmektedir.

Taziye evleri, Kadın Yaşam Merkezi, kapalı otopark ve meydan projesi konusunda somut bir adım atılmamış, projelerin başlangıç tarihleri ve süreçleriyle ilgili kamuoyuna net bir açıklama yapılmamıştır.

Tarım ve üreticiye yönelik projelerin de hayata geçirilmediği, atlı spor kulübü, Halilbeyli’de yapılması planlanan canlı hayvan pazarı projelerinde herhangi bir ilerleme sağlanmadığı görülmektedir.

Kemalpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan Bağyurdu Kiraz Alım Merkezi, Aşağı Kızılca GES Projesi, kreş binası ve 100. Yıl Kompleksi gibi projelerin de sadece görsellerde kaldığı anlaşılmaktadır. İki yıllık süreç sonunda verilen sözler unutulmuş projeler rafa kaldırılmıştır." dedi.

"Hizmetten ziyade soruşturmalarla gündemde"

Belediyenin yatırım yerine adli konularla gündeme gelmesine tepki gösteren Yaşar, özellikle iptal edilen konser sürecinin altını çizen Yaşar,

"Kemalpaşa Belediyesi’nin son dönemde hizmet ve yatırımlardan ziyade, kamuoyuna yansıyan soruşturmalarla gündeme geldiği görülmektedir.

2024 yılı Ekim ayında düzenlenmesi planlanan ancak iptal edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan konser süreciyle ilgili olarak, zimmet suçlamaları çerçevesinde belediyenin yönetim pozisyonundaki çalışanlarına yönelik yürütülen yargı süreci devam etmektedir." diye konuştu.

"2,5 milyar TL’lik bütçeye rağmen kalıcı yatırımlar ortaya konulamadı"

Belediyenin borç planlamasını "beceriksizlik" olarak adlandıran AK Parti İlçe Başkanı, "Belediyenin mali yapısına bakıldığında, son iki yılda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik bütçeye rağmen vatandaşın doğrudan hissedebileceği kalıcı yatırımların ortaya konulamadığı görülmektedir.

SGK borçlarının ödenebilmesi için belediyeye ait arsaların devredilmek zorunda kalındığı, bu beceriksizlik kamuoyuna bir başarı hikayesi olarak sunulmuştur.

2025 yılı içerisinde vatandaşlara yaklaşık 400 milyon TL ceza kesildiği, bunun yaklaşık 200 milyon TL’lik kısmının tahsil edildiği görülmektedir.

Vatandaşa yönelik tahsilat konusunda gösterilen hassasiyetin belediyenin kendi SGK ve vergi borçlarında gösterilmediği görülmektedir. Kemalpaşalılara ait belediye arsaları devredilerek SGK borçları kapatılmıştır." dedi.

"Göreve geldikten sonra harçlara peş peşe zam yapıldı"

İlçedeki harç ve rayiç bedel artışlarının halkı zor duruma soktuğunu söyleyen Yaşar, yapılan zamlara ilişkin şu verileri paylaştı,

"Göreve geldikten sonra harçlara peş peşe zam yapıldığı, Temmuz ayında harçların iki katına çıkarıldığı ve yılbaşında yapılan yeni artışlarla birlikte bu yükün daha da artırıldığı görülmektedir.

Rayiç bedellerde bazı bölgelerde 30 ila 50 kat arasında artış yapıldığı, vatandaşın tapu ve emlak işlemlerinde ciddi maliyetlerle karşı karşıya bırakıldığı anlaşılmaktadır. Merkezi hükümetin sınırlayıcı düzenlemelerine rağmen yapılan artışların dikkate alınmadığı görülmektedir."

"Altyapı, yollar, trafik, çöpler, su baskınları..."

Kemalpaşa'nın kronik sorunlarının çözülemez haline geldiğini belirten Yaşar, temizlikten ulaşıma kadar birçok noktada sorunlar yaşandığını söyleyerek,

"Altyapı açısından bakıldığında, Kemalpaşa’da geçmişte yapılan çalışmalar dışında yeni bir gelişme olmadığı açıkça görülmektedir.

Mevcut altyapının bakım ve onarımının yeterince yapılmadığı, ara yollar dahil birçok alanın tahrip olduğu ve kazılan yerlerin düzgün şekilde onarılmadığı anlaşılmaktadır.

İlçede yeni bir altyapı yatırımın yapılmadığı, belediye önünde gerçekleştirilen sınırlı asfalt çalışması dışında kayda değer bir çalışma ortaya konulmadığı görülmektedir.

Sıkışan trafiğin açılması için planlanan çevre yolunun hayata geçirilmemesi, halkımızı stres testine sokmaktadır.

Çöp toplama ve depolama alanlarında ciddi sorunlar yaşandığı, bazı bölgelerin adeta çöplüğe dönüştüğü görülmektedir. Özellikle yaz aylarında bu durumun halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilmektedir.

Kış aylarında yaşanan sel ve su baskınlarında gerekli önlemlerin alınmadığı, yaşanan olumsuzlukların önemli bir kısmının ihmallerden kaynaklandığı görülmektedir. Sosyal tesisler açısından da benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Binali Yıldırım Millet Bahçesi, Park Orman ve kongre merkezi gibi alanların yeterince kullanılmadığı, kongre merkezinin aktif kullanılmaması ve alanların bakımsız bırakılması ilçemiz adına üzücü bir tablo ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.