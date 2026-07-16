Son Mühür- Ankara’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hareketli anlar yaşandı.

Başkent Millet Bahçesi’nde yapılan “10'uncu Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim” programına katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, A Haber canlı yayınında o geceye dair önemli açıklamalarda bulundu.

İnan, darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği direncin kritik rolüne işaret ederken, bu mücadelenin Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

"Aziz milletimiz genelinde ikinci Kurtuluş Mücadelesi’ni verdi"

Canlı yayında o gece yaşanan halk direnişini hatırlatan Eyyüp Kadir İnan, meydanları dolduran vatandaşların tarihi bir görevi yerine getirdiğini vurguladı. İnan, o anları şu sözlerle aktardı:

"15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığından Gazi Meclisimize, AK Parti Genel Merkezinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar Ankara’nın dört bir yanında milletimiz destansı bir direniş ortaya koydu.

İstanbul’da, Edirne’den Hakkari’ye, İzmir’den Van’a kadar aziz milletimiz; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ikinci Kurtuluş Mücadelesi’ni verdi.

Birinci Kurtuluş Mücadelemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde nasıl zafere ulaştırdıysak, 15 Temmuz gecesi de milli irademize, bağımsızlığımıza ve geleceğimize yönelen işgal girişimini aynı inanç ve kararlılıkla bertaraf ettik."

"Şayet o gece hain FETÖ’cü darbeciler başarılı olsaydı..."

Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin Türkiye’nin bugünkü askeri ve stratejik konumu için ne anlama geldiğine değinen İnan, savunma sanayiindeki yerlilik oranlarına işaret ederek,

"Şayet o gece hain FETÖ’cü darbeciler başarılı olsaydı, bugün ne Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizi bu kararlılıkla savunabilir ne de İHA ve SİHA’larımız başta olmak üzere savunma sanayiinde yüzde 90’lara ulaşan yerlilik oranlarından söz edebilirdik.

15 Temmuz’da kazanılan zafer, yalnızca demokrasimizi değil; Türkiye’nin bağımsızlık yürüyüşünü, savunma hamlelerini ve güçlü gelecek hedeflerini de kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.

"O gece bu kirli taşeron yapı tarihin kara çöplüğüne gönderildi"

Konuşmasında dış politika ve bölgesel gelişmelerden bahseden Eyyüp Kadir İnan, FETÖ’nün uluslararası güçlerin taşeronluğunu yaptığını belirtti. İnan, örgütün geçmiş dönemdeki faaliyetlerini ve 15 Temmuz'un dış bağlantılarını,

"FETÖ, yaklaşık 45 yıl boyunca yalnızca devletimizin içine sızan bir ihanet şebekesi değil, aynı zamanda İsrail’in ve küresel emperyalist güçlerin Türkiye’deki taşeronlarından biri olarak faaliyet gösterdi.

Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, görünen ve görünmeyen casusluk faaliyetlerinden toplumsal ve siyasi mühendislik girişimlerine kadar Türkiye’ye yönelik manyetik ve beşinci kol faaliyeti bu yapı üzerinden yürütüldü.

15 Temmuz gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yalnızca FETÖ’cü darbecileri mağlup etmedi; aynı zamanda onların arkasındaki güçlerin Türkiye ve bölgemiz üzerindeki planlarını da boşa çıkardı. O gece bu kirli taşeron yapı tarihin kara çöplüğüne gönderildi." diyerek açıkladı.

"İsrail’in ve küresel emperyalist güçlerin hesaplarının çöktüğü dönüm noktasıdır"

Günümüzdeki bölgesel gelişmelere de değinen İnan, "Bugün İsrail, Gazze’de işlediği soykırım ve bölgemize yaymaya çalıştığı zulüm politikalarıyla doğrudan karşımızdadır.

Dün Türkiye’ye yönelik operasyonlarını FETÖ gibi taşeron yapılar üzerinden yürütenler, bugün kendi yüzleriyle sahaya çıkmak zorunda kalmıştır.

Bu nedenle 15 Temmuz, İsrail’in ve küresel emperyalist güçlerin bölgeye ilişkin hesaplarının çöktüğü tarihi bir dönüm noktasıdır.

Şayet FETÖ’cü darbeciler o gece başarılı olsaydı, Türkiye bağımsızlığını ve millî iradesini kaybetmiş, emperyalist güçlerin uydusu haline gelmiş ve adeta bir FETÖ cumhuriyetine dönüştürülmüş olacaktı.

Milletimizin destansı direnişi, yalnızca bir darbeyi değil, Türkiye’yi teslim alma ve bölgemizi yeniden şekillendirme planını da bertaraf etmiştir." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, o gece liderlikle tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır"

Gelecek nesillerin bu tarihi süreci doğru kavraması gerektiğini söyleyen AK Partili İnan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"“Unutulan darbe tekrarlanır.” derler. Ancak 15 Temmuz, kendisini hiçbir zaman unutturmayacak. Bir genç olarak ifade etmek isterim ki 15 Temmuz’un ruhunu, milletimizin ortaya koyduğu cesareti ve verilen büyük mücadeleyi gelecek kuşaklara anlatmak hepimizin sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o gece sergilediği büyük cesaret ve kararlı liderlikle tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

“Ben milletimle birlikte varım.” diyerek meydanlara çıkan, milletini direnişe çağıran ve darbecilere karşı mücadelenin öncülüğünü üstlenen Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesinin demokrasi kahramanı olmuştur."