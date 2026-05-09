Son Mühür / Selda Meşe - Buca Belediyesi, Anneler Günü için keyifli bir organizasyon gerçekleşti. Buca Gölet Tesisleri’nde düzenlenen büyük piknik adeta festivale dönüştü. Bucalı kadınların bir araya geldiği etkinlikte müzik, eğlence ve sürprizler yapıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da organizasyona katıldı.

Anneler günü kutlaması, 7 Mayıs’ta Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi bünyesinde düzenlenen Sukulent Atölyesi ile başladı. Kutlamaların 8 Mart’taki adresi Buca Gölet Tesisleri oldu. Organizasyonda sahne alan Mikrop Hikmet’in performansıyla coşkunun doruğa çıktığı piknikte Başkan Görkem Duman, vatandaşla bir araya geldi.

“Ülkenin geleceğini ilmek ilmek örüyorsunuz”

"Bizim makamımız sizin yanınızdır" diyerek annelere seslenen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sizler sadece birer evlat yetiştirmiyor, aslında bir ülkenin geleceğini ilmek ilmek örüyorsunuz. Buca’mızın sokaklarında huzur varsa, bu sizlerin evlerinize kattığınız o eşsiz sevgi sayesindedir" diye konuştu.

“Her zaman yanınızdayız”

“Sizlerin üretkenliğini ekonomik değere dönüştürmek en büyük önceliğimiz” ifadeleriyle devam eden Duman, “Merkezlerimizde açtığımız hobi ve meslek edindirme kurslarıyla binlerce kadınımıza yeni kapılar açtık. Kişisel gelişimlerine katkı sunduk, çalışma hayatına katılmalarına destek olduk. Annelerimizin gözü arkada kalmasın, çocukları akranlarıyla sevgi dolu bir ortamda eğlenerek öğrenebilsin diye Pırlanta Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürürken Çınar Anaokullarımızın kapasitesini artırdık. 'Çocuk Oyun Sokaklarımız' ile çocuklarımıza modern ve güvenli oyun alanları sunduk. Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Ova bölgesinde hayata geçirdiğimiz Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezimizde uzmanlarımızla her zaman yanınızdayız. Sorunlarınızı paylaşıyor, birlikte çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik zincirinin bir diğer ayağı olan 9 Mayıs Cumartesi günü ise Buca Belediyesi önünde özel bir kermes kuruldu. Bucalı kadınlar, kendi hazırladıkları el emeği ürünleri bu kermeste satışa sunarak hem yeteneklerini sergiledi hem de ev ekonomilerine destek sağladı.