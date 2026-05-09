Son Mühür- Anneler günü yaklaşmışken İzmir’in ilçelerinde tatlı bir heyecan başladı. Biriciğimiz, annelerimize bu özel günü an anlaml şekilde geçirmek amacıyla Buca Belediyesi tarafından oldukça kıymetli bir etkinlik düzenlendi.

Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinlikleri, Gölet Tesisleri’ndeki dev piknik organizasyonuyla zirveye ulaştı. Yüzlerce Bucalı anneyi müzik, eğlence ve sürprizlerle buluşturan şenliğe katılan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tüm masaları tek tek gezerek annelerin mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlikler 7 Mayıs’ta Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi’ndeki Sukulent Atölyesi ile başlamıştı, 8 Mayıs’ta Buca Gölet Tesisleri’ne taşındı. Ulaşımın kolay sağlanması adına ilçenin dört bir yanından ücretsiz servislerle alana taşınan kadınlar, doğanın içinde keyifli bir gün geçirdi. Sevilen sanatçı Mikrop Hikmet, şarkıları ve şovlarıyla pikniğe katılanları coşturdu.

“Bizim makamımız sizin yanınızdır”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da piknikteydi ve Duman annelere : “Bizim makamımız sizin yanınızdır. Sizler sadece birer evlat yetiştirmiyor, aslında bir ülkenin geleceğini ilmik ilmik örüyorsunuz. Buca’mızın sokaklarında huzur varsa, bu sizlerin evlerinize kattığınız o eşsiz sevgi sayesindedir" diye seslendi.

Başkan Duman, kadınlara yönelik hayata geçirilen projeleri hatırlattı:

"Sizlerin üretkenliğini ekonomik değere dönüştürmek en büyük önceliğimiz. Merkezlerimizde açtığımız hobi ve meslek edindirme kurslarıyla binlerce kadınımıza yeni kapılar açtık. Kişisel gelişimlerine katkı sunduk, çalışma hayatına katılmalarına destek olduk. Annelerimizin gözü arkada kalmasın, çocukları akranlarıyla sevgi dolu bir ortamda eğlenerek öğrenebilsin diye Pırlanta Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürürken Çınar Anaokullarımızın kapasitesini artırdık. 'Çocuk Oyun Sokaklarımız' ile çocuklarımıza modern ve güvenli oyun alanları sunduk. Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Ova bölgesinde hayata geçirdiğimiz Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezimizde uzmanlarımızla her zaman yanınızdayız. Sorunlarınızı paylaşıyor, birlikte çözümler üretiyoruz."